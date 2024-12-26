'Без Америки будет сложно': в ЕС скептически относятся к миротворческой миссии в Украине, если в ней не будет США

Дискуссии о возможном размещении миротворческой миссии в Украине для контроля за прекращением огня вызывают значительный скептицизм среди европейских политиков и дипломатов. Одним из главных вопросов остается участие США, ведь без их поддержки реализация такой инициативы кажется маловероятной.

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Об этом пишет Радио Свобода. Европейские дипломаты подчеркивают, что даже в странах, активно поддерживающих Украину, таких как Польша или Чехия, идея отправления миротворцев сталкивается со значительным общественным сопротивлением.

Одним из аргументов является опасение, что местные политики-популисты могут использовать эту тему для критики правительств, ссылаясь на риски для европейских солдат.

"Не верьте в европейских солдат на украинской земле по двум причинам: россияне этого не примут – первое. Второе – это трудно "продать" европейскому населению (отправка "наших парней" в Украину умирать – отличная фраза для популистов)", – сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

Разговоры о миротворческой миссии активизировались после победы Дональда Трампа на выборах в США. Его администрация выступает за переговоры между Киевом и Москвой, однако не планирует привлекать американских военных в потенциальную миссию.

По данным WSJ, во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп дал понять, что США не будут участвовать в военных контингентах на украинской территории.

Франция пытается собрать коалицию из нескольких европейских стран, которые могли бы отправить контингент миротворцев. В то же время, официальные заявления стран, таких как Германия, Италия или Швеция, свидетельствуют, что они готовы присоединиться только после полного прекращения боевых действий.

В ходе обсуждения 18 декабря генсек НАТО Марк Рютте собрал в Брюсселе представителей ключевых европейских государств и международных организаций. Хотя встреча принесла определенные положительные сигналы, ее участники подчеркнули, что дискуссии пока носят преждевременный характер.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея размещения миротворческих сил в Украине пока преждевременна для обсуждения. Этот вопрос не поднимался на встрече лидеров Европейского Союза, а подробные дискуссии об архитектуре безопасности возможны только после завершения боевых действий.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что инициатива Макрона не является реалистичной. Путин не согласится на переговоры или прекращение боевых действий, если на линию разграничения выйдут миротворцы НАТО.

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