"Беру ответственность": Макрон выступил с новым заявлением о Дурове

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с новым заявлением по поводу основателя Telegram Павла Дурова. Он отметил, что "полностью берет на себя ответственность" за предоставление гражданства страны бизнесмену.

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Выступление политика в Белграде (Сербия) транслировало телеканал BFMTV. Макрон также сказал журналистам, что не собирался встречаться с Павлом Дуровым во время приезда основателя Telegram в Париж.

"Я не должен был видеть господина Дурова ни в минувшие выходные, ни в ближайшие дни. Я не знал, что он приедет в Париж. Французское правосудие действует по этому вопросу независимо. И именно судьи и независимые организации, совершившие следственные действия, должны обеспечить прозрачность", – подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что считает правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам и артистам из других стран.

В настоящее время Дуров взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Также сообщается, что Дуров должен появляться в полиции дважды в неделю.

СМИ пишут, что Франция начала предварительное расследование против Тelegram еще в феврале 2024 года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы.

Ранее стало известно, что суд завершил содержание под стражей Павла Дурова. Однако миллиардера не уволили, он оставался под стражей для проведения первого допроса и предъявления обвинения. В среду, 28 августа, основателю Telegram Павлу Дурову официально предъявлены обвинения во Франции. При администрировании онлайн-платформы для незаконных транзакций ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Учредителя Telegram Павла Дурова арестовали 24 августа в рамках продолжающегося судебного расследования и никаких политических мотивов у этого события нет. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

– Politico пишет, что ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая во Франции издали еще в марте 2024 года.

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