Дурову официально предъявили обвинения во Франции: ему грозит до 10 лет тюрьмы

В среду, 28 августа, основателю Telegram Павлу Дурову официально предъявили обвинения во Франции. За администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Об этом сообщили французские СМИ, ссылаясь на прокуратуру Парижа. В общей сложности Дурова обвиняют в шести правонарушениях:

– администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций (только по этой статье ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф €500к);

– предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования;

– отказ в передаче ключей шифрования;

– соучастие в распространении детского порно и незаконном обороте наркотиков;

– совершение преступлений в составе группы лиц;

– отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешенной законом.

Сейчас Дуров взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Также сообщается, что Дуров должен появляться в полиции 2 раза в неделю.

СМИ пишут, что Франция начала предварительное расследование против Тelegram еще в феврале 2024 года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы.

Ранее стало известно, что суд завершил содержание под стражей Павла Дурова. Однако миллиардера не освободили, он оставался под стражей для проведения первого допроса и предъявления обвинения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Основатель Telegram Павел Дуров был арестован в рамках продолжающегося судебного расследования, и никаких политических мотивов у этого события нет. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

– Politico пишет, что ордеры на арест генерального директора Telegram Павла Дуроваи его брата-соучредителя Николая во Франции выдали еще в марте 2024 года.

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