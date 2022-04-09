Берлускони: РФ не может отрицать ответственность за Бучу, я разочарован поведением Путина

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони разочаровался в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения РФ в Украину. При этом он подчеркнул, что наша страна "с большой честью сражается за свою свободу".

Соответствующее заявление он сделал перед сторонниками своей партии Forza Italia, сообщили Corriere della Sera и пресс-служба политсилы. 85-летний миллиардер назвал агрессию в отношении Украины беспрецедентной.

"Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", – подчеркнул Берлускони.

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В своей речи он также вспомнил украинский город Буча на Киевщине, подчеркнув, что там совершены "настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность".

Итальянские СМИ отметили, что с начала войны в Украине Берлускони ни разу не упоминал Путина в публичных выступлениях, хотя и высказывал обеспокоенность "эскалацией конфликта".

Ранее Берлускони неоднократно называл Путина своим другом и "последним выдающимся лидером на современной международной политической арене".

Как сообщал OBOZREVATEL, другой так называемый друг Путина на политической арене – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, осудил зверства над мирными украинцами в Буче. Ранее, по информации СМИ, он потребовал от президента Украины Владимира Зеленского доказательств того, что убийства не были постановкой. Премьер Венгрии также осудил войну РФ против Украины.