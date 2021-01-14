84-річному Берлусконі знадобилася термінова госпіталізація через проблеми із серцем

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив до лікарні в Монако через проблеми із серцем.

Погіршення стану здоров'я 84-річного політика підтвердив його особистий лікар Альберто Зангрілло, передає Express. Медик зазначив, що Берлусконі знадобилася термінова госпіталізація через порушення серцевого ритму.

"Я особисто поїхав навідати Берлусконі в понеділок [11 січня] і після того, як відвідав його, організував термінову госпіталізацію в кардіологічний центр у Князівстві Монако, тому що я не вважав розумним транспортування в Італію", – цитує лікаря Corriere della Sera.

ЗМІ, посилаючись на джерела, припускають, що політик проведе на стаціонарному лікуванні всього кілька днів.

Сам Берлусконі завив, що він "у доброму здоров'ї". Він пояснив, що йому знадобилися деякі "рутинні" перевірки й аналізи.

"Мене не турбує мій стан, мене турбують чимало італійців, які стали жертвами COVID-19 та інших захворювань, а також багато інших, які страждають від наслідків дуже серйозної кризи", – заявив політик.

Проблеми із серцем у чоловіка почалися давно. У 2016 році Берлусконі замінили серцевий клапан.

Після візиту на Сардинію у вересні 2019 року колишній прем'єр Італії заразився COVID-19 та був госпіталізований у міланську університетську лікарню Сан-Раффаеле. У медустанові він перебував у стабільному стані.

Двоє з його дітей, а також його супутниця, 30-річна Марта Фашина, теж заразилися коронавірусом.

Після виписки з лікарні Берлусконі сказав: "Слава богу, завдяки лікарям я пережив, мабуть, найважче випробування в моєму житті".

Нагадаємо, що Берлусконі обіймав пост прем'єр-міністра Італії в чотирьох урядах із 1994 до 1995, із 2001 до 2006 та з 2008 до 2011 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019-го лідер партії "Уперед, Італіє" Берлусконі потрапив до лікарні Мілана через невдалу спробу зробити селфі.