В Сети не раз попадались сообщения о том, что нацфюрер Московии Путин купил себе несколько островов в теплых водах и там оборудовал натуральные крепостные сооружения, с глубоким бункером и всей инфраструктурой, как это раньше говорили "для охраны и обороны". Причем, не только его тушки, но и многого из того, что нажито непосильным трудом, в виде продолговатых слитков желтого металла. Достаточно сказать, что утечки эти давали военные инженеры-строители, участвовавшие в мероприятиях.

Правда, последние такие данные до нас докатились лет пять назад и возможно, для Путина концепция несколько изменилась, но трудно представить, что он не приготовил себе индивидуальную нору подальше от лепрозория, а не только в Подмосковье или на Южном Урале. Тем более, что ровно год назад, когда нефтяные цены поставили РФ в положение, что за дедом могли прийти друзья с шарфами и табакерками, он как раз прятался по бункерам, пусть и на территории РФ. Рефлекс отработан как у суслика. В случае шухера, прятаться надо в норе.

Но десять лет назад, 1 мая 2011 года, произошло событие, в ходе которого был извлечен и уничтожен самый знаменитый суслик последних десятилетий – Усама Бин Ладен. За что его разыскивали ровно десять лет уточнять не станем, поскольку все это и так хорошо знают, а вот почему он – суслик, поясним. В самом начале эпопеи розыска Усамы, он прятался в горах южного Афганистана, в системе подземелий, хорошо известных как Тора-Бора.

Он там находился довольно долго и записывал видосы, как в подземельи, так и снаружи, чтобы подразнить американцев. Те действительно отрабатывали этот горный район тяжелыми бомбардировщиками так, что даже ландшафт изменился. Но достать Усаму им так и не удавалось. Однажды американский спецназ почти взял его там, но тогда Бин Ладену удалось уйти, хотя преследователи были всего в 50 метрах от цели и даже слышали их радиопереговоры. Но тогда цель, сопровождаемая отрядом в 50 человек, ушла от преследования.

Бин Ладен был настолько неуловимым, что стал героем анекдотов, вместо "Неуловимого Джо". Тем не менее, спустя почти 10 лет после терактов 11 сентября, ЦРУ вышло на его след и на удивление оперативников, террорист № 1 жил со своей семьей и небольшой группой охраны в небольшом пакистанском населенном пункте, не обращая на себя внимания местных жителей.

Президенту Обаме доложили об этом и он дал зеленый свет на проведение операции по захвату, либо уничтожению Бин Ладена. За это время был создан макет объекта и были отработаны все детали операции. 1 мая в 22:50 с базы Эралабад в Афганистане к пакистанской границе вылетели два вертолета MH 60 Night Hawk 160-го парашютного-десантного полка с 25 морскими котиками группы 6 SEAL на борту.

Вертолеты были самой новой модификацией и у них были полностью переработаны винты и сопла двигателей для того, чтобы полет был почти бесшумным. Плюс к этому, была доработана конструкция корпуса и применено специальное покрытие обшивки с тем, чтобы до минимума уменьшить заметность машин на радаре. Это было необходимо потому, что в целях предупреждения утечки информации, пакистанские власти не уведомлялись о проходе двух специальных бортов над их территорией.

Все это время, в ситуационной комнате Белого дома, за ходом операции наблюдал президент США Барак Обама, госсекретарь Хиллари Клинтон, министр обороны Роберт Гейтс, директор ЦРУ и советники по национальной безопасности. Но тут они были уже только наблюдателями, поскольку спецы работали сообразно обстановке и никто им не мог отдавать приказов. Все приказы прошли раньше.

Группа связала всех, кто оказался в доме и не оказал сопротивления и соответственно – не был убит (сын Бин Ладена Халед, курьер Абу Ахмад Кувейтский, его брат Абра и жена Абрара Бушра), изъяли документы, видеозаписи и электронные устройства, упаковали тело Бин Ландена в мешок и отошли к вертолетам. Все это заняло 38 минут, вместо плановых 40 минут.

Котики взорвали поврежденный вертолет MH-60 так, чтобы не дать возможности утечки новейших технологий и убыли на двух вертолетах, один – грузовой CH-47 Chinook прилетел уже в ходе проведения операции, для эвакуации группы, а второй – MH-60, остался из первоначальной пары. Вскоре группа вернулась на базу в Эралабад, где передали "добычу" в руки агентов ЦРУ. У них были данные биометрии Бин Ладена и прямо на месте они предварительно подтвердили то, что привезенный труп действительно принадлежит Бин Ладену.

Оттуда агенты ЦРУ и тело Усамы были перевезены на авианосец USS Carl Vinson, где тело было обследовано экспертами и они тоже подтвердили, что оно принадлежит Бин Ладену. К тому времени авианосец вышел в Аравийское море, где тело террориста №1 было завернуто в холстину и помещено в мешок с грузом. Над телом была произнесена соответствующая молитва, которую принято читать в Исламе, в таком случае и тело Усамы было захоронено по морскому обычаю.

История эта весьма символична, поскольку этот отчаянный террорист наверняка полагал, что глубокие норы или тайные стены уберегут его от возмездия. Частично он оказался прав. Но хватило этого всего на 10 лет, а вот у Путина это не получится. Его извлекут из любой норы, даже если нора будет сложена из слитков золота. Для этого есть высококлассные специалисты и обширный опыт выманивания сусликов из самых глубоких нор. Поэтому, когда все начнется, Путину вряд ли имеет смысл отчаливать куда-то очень далеко. Петлю найдется где пристроить даже в собственном кабинете. Да там и помощники найдутся непременно.

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