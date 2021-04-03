Белорусская телеведущая выдала, что Украина 'загибается от нищеты, а народ лазит по мусоркам'

Журналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх заявила, что "Украина – это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты".

Телеведущая считает, что украинский народ "лазит по мусоркам в поисках еды", пока президент Владимир Зеленский "сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики". По мнению Артюх, это "одна из основных функций главы Украины". Об этом журналистка выразилась в программе Новости "24 часа" на СТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ведущая отметила, что она выступает за "сильную центральную власть".

"Если хотите – за диктатуру. А не за этот кукольный театр, где кто первый схватил поводок, тот и танцует типа президента. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия", – добавила Артюх.

Напомним, Юлия Артюх в сюжетах телеканала исполняла различные роли – от "руководительницы общественной организации" до "жены офицера". Женщина является сторонницей незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее на государственном телевидении Беларуси развернули пропагандистскую кампанию против Украины, чтобы запугать своих граждан "ужасными последствиями" революций. Отмечается, что для этого используют украинцев, которые покинули оккупированные районы Донбасса и живут сейчас в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет. По его словам, есть "специфическое расстройство умов" – украинство.