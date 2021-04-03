Білоруська телеведуча видала, що Україна 'загинається від злиднів, а народ лазить по смітниках'

Журналістка білоруського державного каналу "СТВ" Юлія Артюх заявила, що "Україна – це не процвітаюча країна, а та, яка загинається від злиднів".

Телеведуча вважає, що український народ "лазить по смітниках у пошуках їжі", поки президент Володимир Зеленський "сидить у розкішному кабінеті, знімаючи стримчики". На думку Артюх, це "одна з основних функцій глави України". Про це журналістка висловилася в програмі Новини "24 години" на СТВ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ведуча зазначила, що вона виступає за "сильну центральну владу".

"Якщо хочете – за диктатуру. А не за цей ляльковий театр, де хто перший схопив повідок, той і танцює типу президента. Краще диктатура, ніж продажна маріонеткова демократія", – додала Артюх.

Нагадаємо, Юлія Артюх у сюжетах телеканалу виконувала різні ролі – від "керівниці громадської організації" до "дружини офіцера". Жінка є прихильницею незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше на державному телебаченні Білорусі розгорнули пропагандистську кампанію проти України, щоб залякати своїх громадян "жахливими наслідками" революцій. Зазначається, що для цього використовують українців, які залишили окуповані райони Донбасу і живуть зараз Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України немає. За його словами, є "специфічний розлад розуму" – українство.