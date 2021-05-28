В пятницу, 28 мая, в Сочи состоится очередная рабочая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

"На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", — цитирует пресс-службу президента России ТАСС.

В Минске же считают, что на переговорах речь пойдёт исключительно об экономике. "Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше", — сказал Лукашенко 26 мая на встрече с белорусскими парламентариями. "По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем", — заявил он. В кулуарах шутят, что Александру Григорьевичу стоило бы попросить Путина подключить автоплатёж, чтобы не летать каждый месяц в Россию за деньгами.

Российско-белорусский тандем не обойдёт стороной Украину. Во время прошлого визита, 22 апреля, Лукашенко и Путин сокрушались по поводу Минских соглашений. В этот раз речь пойдёт о бывшем администраторе телеграм-канала NEXTA Романе Протасевиче, которого роспропаганда записала в ряды "неонацистов в Украине", выдав на-гора якобы его интервью, "в котором он рассказывает, как убивал российских военных и сепаратистов".

И пока Лукашенко планирует обсуждать в Сочи "экономику" (кредит, субсидию, скидку и прочие блага), попутно поливая грязью Украину, чтобы растопить сердце старого питерского чекиста, в стройных рядах роспропаганды царит смятение.

"После окончания предстоящей встречи президенты двух стран сделают очень важные заявления, которые подтвердят начало быстрых и масштабных действий по интеграции России и Белоруссии", "теперь Белоруссия полностью зависит от Кремля, что не оставляет ей шансов уклониться от интеграции с Россией в рамках Союзного государства", "время для полномасштабного объединения России и Белоруссии наступает" — вещают оптимисты, предпочитая не воспоминать всуе, что Договор о создании Союзного государства был подписан в далёком 1998 году, и момент для "быстрых и масштабных действий по интеграции России и Белоруссии" упущен два десятилетия назад.

Аргументы пессимистов звучат более весомо. "Москве следует дожать Лукашенко до полного согласия или момент будет упущен, а интеграция будет окончательно сорвана", "беда Кремля в том, что даже в Белоруссии, которая из всех постсоветских республик наиболее тесно связана с Россией, он так и не смог создать пророссийский политический блок", "завтра в Сочи Лукашенко будет требовать у Путина новых миллиардов бюджетных денег себе „на жизнь“" — парируют они, напоминая оптимистам, что российско-белорусская союзная телега сломалась ещё на старте.

То, что мертво, умереть не может, однако может обеспечить Лукашенко большие барыши и обеспеченную старость.

В январе 2021 года издание "Новая газета" опубликовала журналистское расследование о том, сколько денег российских налогоплательщиков Владимир Путин потратил на геополитические спецоперации за последние 20 лет. Оказалось, больше всего получил Александр Лукашенко, "дружба" с которым обошлась россиянам в $109 млрд. Всего из прохудившихся карманов россиян на поддержку режимов, энергетические проекты и прощение долгов СССР "уплыло" за границу рекордные $609 млрд.

На днях "Независимая газета" подсчитала, что западный бойкот Беларуси обойдётся российским налогоплательщикам в $5 млрд без учёта новых займов на перекредитование старых долгов. Как пишет издание, "наихудший сценарий для Минска — это присоединение Евросоюза к американским санкциям против белорусского нефтехима с расширением международного бойкота на другие товары белорусского экспорта". По мнению экспертов, "даже если санкции всего лишь уполовинят экспорт Белоруссии в Европе, это обернётся прямыми потерями порядка $3–4 млрд", в результате чего обслуживание валютного долга станет невозможным. В итоге, Россия будет вынуждена кредитовать выплату зарплат работникам простаивающих из-за санкций белорусских предприятий.

Журналисты "Новой газеты" подсчитали, что потраченные на геополитику миллиарды государство могло бы потратить на, к примеру, строительство в России 15 тыс. новых больниц или положить на накопительный счёт каждого взрослого $5,5 тыс. Как писал Александр Пушкин, мечты, мечты, где ваша сладость...

Забавно, что 28 мая Лукашенко собирается обсуждать с Путиным "экономику", а в это время в России проходит конкурс на... худший школьный туалет. Организаторы просят присылать фотографии на специальный сайт, где идёт открытое голосование. Школы, чьи туалеты будут признаны самыми худшими по итогам голосования, получат бесплатный ремонт санузлов и годовой запас моющих средств. Россияне сетуют, что этим конкурсом организаторы открыли портал в ад. На сайте размещены фотографии из более чем сотни российских школ — одна хуже другой.

И пока школы в России соревнуются за звание худшего школьного туалета в надежде на бесплатный ремонт и годовой запас моющих средств, роспропаганда вещает о "встрече двух мировых лидеров", "биполярном мире", "переделе сфер влияния", "„продаже“ украинского кейса на торгах с „завышенной ценой“" и прочее. Речь идёт о встрече Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Швейцарии. Сомневаться в мировом лидерстве США не приходится, а вот путинская Россия могла бы претендовать на лидерство разве что в части смертности, обнищания народа, развала экономики, деградации образования и науки, коррупции...

В РФ по разным оценкам за чертой бедности находится 80–100 млн человек, естественная убыль в 2020 году поставил рекорд за последние 15 лет (минус 575 тыс. человек всего за год), в январе — апреле ущерб от коррупции вырос на 28%... Из России массово бегут трудовые мигранты, отказываясь работать за копейки, что вынудило российские власти возродить систему "трудовых лагерей" — ГУЛАГ (в июне на БАМ поедут первые заключённые). О каких "двух мировых лидерах" и "биполярном мире" идёт речь?..

Но вернёмся к встрече в Сочи.

Лукашенко едет в Сочи за деньгами, однако и не пытается создать благоприятный фон для переговоров. К примеру, 27 мая стало известно, что против арестованной в Минске россиянки Софьи Сапеги возбуждено третье уголовное дело. Её подозревают в разжигании социальной вражды, статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. В пятницу, 28 мая, суд в Минске должен рассмотреть жалобу на её задержание — защита жалуется, что до сих пор не получила к россиянке доступ. Нарратив "Россия своих не бросает" на поверку оказался обычным слоганом.

Кроме того, Александр Григорьевич продолжает публично унижать Путина. Скажем, на упомянутой выше встрече с парламентариями Лукашенко рассказал, что Путин извинялся перед ним за то, что обсуждал с Джо Байденом Беларусь. "В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь", — заявил он.

Пресс-секретарю президента России пришлось оправдываться, что надо воспринимать извинения Путина, о которых упомянул Лукашенко, "скорее, как фигуру речи", это была "политдипломатическая корректность". "Это не стоит воспринимать как непосредственные извинения, это скорее фигура речи, но президент Путин весьма корректен и посчитал необходимым проинформировать коллегу, что тема (Беларуси — прим. авт.) затрагивалась", — сказал Дмитрий Песков.

Который год Александр Григорьевич ведёт переговоры с Путиным с транспарантом "Деньги давай" в руке и фигой в кармане. Пятничная встреча в Сочи вряд ли станет исключением.

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