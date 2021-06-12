Беларусь могут отключить от SWIFT, чем ответит Лукашенко? Эксперты озвучили прогнозы

Отключение Беларуси от мировой финансовой системы SWIFT, о котором говорится в резолюции Европарламента, станет серьезным ударом по режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Но уступок от диктатора ожидать не стоит, в частности, не следует рассчитывать на освобождение задержанных оппозиционеров – Романа Протасевича, Софии Сапеги и других.

В условиях ужесточения санкций режим Лукашенко может еще быстрее дрейфовать в сторону России. Из-за этого над Беларусью нависнет угроза потери суверенитета.

К каким именно последствиям могут привести санкции в отношении Лукашенко и его соратников, узнавал OBOZREVATEL.

Доктор юридических наук, профессор, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель нашего государства в Совете ООН по правам человека в 2006-2010 годах Владимир Василенко заявил OBOZREVATEL, что такие санкции станут мощным ударом по режиму Лукашенко, но все равно не стоит рассчитывать на то, что поведение диктатора изменится.

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"Это очень действенные шаги, особенно отключение от SWIFT. Это означает, что Беларусь фактически лишается возможности полноценных экономических отношений с миром. Другие меры тоже достаточно серьезные. Это самые жесткие санкции, которые предлагали ввести в отношении какого-либо государства", – подчеркнул он.

Но Лукашенко вряд ли пойдет на шаги, которые от него требует Европарламент, заметил дипломат. "Лукашенко – мягко говоря, специфический глава государства, диктатор, который сошел с реек. Он загнан в тупик. По моему мнению, психологически он уже не способен реально воспринимать окружающий мир. Поэтому вряд ли это принудит его к каким-то радикальным мерам по улучшению ситуации в Беларуси", – считает Василенко.

В частности, по его мнению, освобождения задержанных Романа Протасевича и Софии Сапеги также не стоит ожидать.

По словам дипломата, с одной стороны санкции такого масштаба действительно оправданы, поскольку речь идет о режиме, который презирает международные нормы. Но с другой стороны, они еще больше будут толкать Лукашенко в сторону РФ. "Ему деваться некуда, его может содержать только путинская Россия", – сказал он.

По прогнозам Василенко, Путин воспользуется этой ситуацией: "Беларусь может быть поглощена Россией". Поэтому дипломат считает, что "лучше бы ПАСЕ заботилась о санкциях в отношении России".

"Поскольку РФ купила их своими взносами, они не считаются с тем, что происходит там. Источником всех проблем в мире сегодня является Россия. Она грубо нарушает нормы международного права, создает хаос в западных странах. Запад не проводит четкой политики в отношении России, и это создает опасность для самого Запада. Снисходительное отношение к России, всевозможные уступки, попытки умиротворить ее только разжигают ее аппетит и поощряют к дальнейшим агрессивным действиям", – уверен дипломат.

Он заявил, что от SWIFT надо отключить Россию. "Надо создать условия, когда Россия не сможет использовать энергоресурсы как геополитическое оружие. Тогда нормализуется ситуация в России и автоматом это распространится и на Беларусь", – подытожил Василенко.

Белорусский блогер Татьяна Мартынова, комментируя OBOZREVATEL резолюцию Европарламента, разделила последствия санкций для режима Лукашенко и для рядовых граждан. "В сухом остатке мы будем иметь негативные последствия для народа в краткосрочной перспективе. Но если мы будем мыслить стратегически, то народу с этим будет проще справиться, чем государству", – сказала она.

По ее словам, отключение от SWIFT – это процесс, растянутый во времени, следовательно, и у режима, и у народа будет время на подготовку. "Это не одна кнопка. Насколько я знаю, процедура занимает до полугода. И поскольку все знают, что это произойдет, все будут готовиться – и режим, и народ. Вопрос в том, кто подготовится лучше. Я ставлю на народ", – заявила Мартынова.

Она спрогнозировала, что народ сможет организоваться для решения проблемы точно так же, как это было в период всплеска заболеваемости коронавирусом в стране, когда "государство нас просто кинуло". "Мы собрались и научились решать эту проблему сами. Я ратую за любое давление на режим, но параллельно должен происходить рост самосознания и укрепление гражданского общества за счет преодоления этих препятствий", – подчеркнула блогер.

Что касается перспектив освобождения Протасевича и Сапеги, она сказала: "Я не думаю, что он их выпустит. У меня не очень хорошие прогнозы на этот счет, потому что Лукашенко и какая-либо логика в одном предложении не существуют".

Вместе с тем Мартынова не согласилась с прогнозами Василенко по поводу увеличения опасности поглощения Беларуси Россией: "Это стандартная дипломатическая позиция, она имеет право на существование. Конечно, когда мы полностью отрубаем движение в сторону Запада, логично, что остается восточное направление. Но давайте смотреть правде у глаза: у России полно своих проблем. Она не может взять на содержание всю Беларусь".

В этом контексте блогер указала на знаковый момент. "Россия пока не открыла наземные границы, о чем было заявлено. Это очень важный маркер, который все пропустили. Дескать, ну не открыла и не открыла, зато 500 миллионов дала. Но простите, что такое 500 миллионов по сравнению с убытками в 4 миллиарда за 3 месяца? Это смех", – сказала она.

Мартынова тоже отметила, что санкции должны распространяться не только на Беларусь, но косвенно и на Россию, чтобы поглощение страны было еще менее выгодным для Кремля. При этом, по ее словам, крайне важно, чтобы гражданское общество в Беларуси становилось более сильным.