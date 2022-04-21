Байден выступит с заявлением о новой военной помощи Украине – Washington Post

Президент США Джо Байден утром в четверг, 21 апреля, выступит с новым заявлением, касающимся войны в Украине. Вероятно, американский лидер объявит о дополнительной военной помощи для Киева.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в администрации Белого дома. По данным издания, размер поддержки составит около 2,6 млрд долл.

"Новый пакет включает в себя столь необходимую тяжелую артиллерию и боеприпасы для украинских сил в битве за Донбасс", – сказано в сообщении.

Выступление политика состоится в 16.45 по киевскому времени, отметили в Белом доме.

Накануне стало известно, что американская компания AeroVironment передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon. Устройства не подвержены влиянию радиочастотных глушителей, поэтому способны оставаться незамеченными для противников и проводить точную и быструю разведку.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что канцлера Германии Олафа Шольца обвиняют в чрезмерной нерешительности в вопросе передачи Киеву тяжелого вооружения для противостояния российской армии. Политики не исключают, что затягивание с поддержкой может привести к отставке главы правительства.

Кроме того, главы сенатов Чехии и Польши обратились к спикерам парламентов стран-членов ЕС и НАТО с призывом предоставить Украине оружие. Они подчеркнули, что в вооружении для противостояния РФ государство нуждается немедленно.