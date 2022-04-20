Американский производитель дронов-камикадзе AeroVironment передаст Украине для борьбы с РФ 100 беспилотников

Американская компания AeroVironment передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon. Украинских защитников также проинструктируют, как ими пользоваться.

Как сказано в заявлении на сайте компании, эта помощь предоставляется бесплатно и будет отправлена уже на этой неделе. Главный исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби подчеркнул, что поддерживать народ Украины в борьбе с российской агрессией – большая честь для них.

Беспилотники Quantix Recon не подвергаются влиянию радиочастотных глушителей, поэтому способны оставаться незамеченными для противников и проводить точную и быструю разведку.

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"Используя полезную разведывательную информацию, собранную Quantix Recon, операторы могут быстро планировать и проверять миссии, чтобы защитить украинские сухопутные силы от опасности", –отмечают в компании.

Благодаря полностью автоматизированному управлению полетом Quantix Recon может обследовать до 1,6 квадратных или до 20 погонных километров за 45-минутный полет на одной батарее.

Отмечается, что передача этих беспилотников не является частью той помощи, которую США предоставляют Украине на официальном уровне от имени государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США передали Украине 100 современных дронов-камикадзе Switchblade, производителем которых тоже является AeroVironment. Эти аппараты смогут точно поражать российскую технику и позиции на расстоянии до нескольких километров.