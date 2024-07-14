Байден выступил с обращением из-за покушения на Трампа: главные заявления

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после покушения на Дональда Трампа. Он заявил, что поручил Секретной службе США обеспечить полную безопасность экс-президенту и призвал Штаты к единству.

Видео дня

По словам главы государства, мотивы стрелявшего в Трампа не установлены. Байден призвал не спекулировать на эту тему до выяснения обстоятельств.

По его словам, расследование покушения на Трампа будет быстрым, но тщательным.

"Мы получили отчет... ФБР проводит расследование, оно на начальном этапе. У нас пока нет подробной информации, нет информации о мотивах. Но мы знаем, кто стрелок. Поэтому я призываю не делать преждевременных выводов, пусть ФБР делает свою работу", – сказал президент США.

Кроме того, Байден на время расследования покушения дал ряд поручений. Первое – Трамп как экс-президент и кандидат получит усиленную охрану. Секретная служба должна предоставить ему все необходимые ресурсы для обеспечения его безопасности.

Второе – секретная служба должна пересмотреть все меры безопасности на съезде Республиканской парии, который начнется завтра.

Третье – министерство нацбезопасности должно провести независимый обзор произошедшего.

Президент США призвал нацию к единству – несмотря на все политические разногласия.

"Единство – это наиболее недостижимая цель, но нет ничего важнее, чем это прямо сейчас – единство. Мы будем дискутировать и не соглашаться – и это не изменится – но мы не будем упускать из виду того факта, кем мы являемся как американцы", – подчеркнул Байден.

Он подчеркнул, что попытка убийства "противоречит всему, за что мы выступаем как нация".

Как сообщал OBOZ.UA:

– На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили "покушение" во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. У экс-президента США и нынешнего кандидата на следующий срок была поцарапана щека и окровавлено ухо.

– В США установили личность мужчины, покушавшегося на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался местный житель Томас Мэтью Крукс.

– Через несколько часов после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа пользователи соцсетей успели создать десятки мемов. Политика, которого ранили в ухо, сравнили с художником Ван Гогом, рэпером 50 cent и даже героем фильма "Матрица" Нео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!