Байден и Путин собрались провести встречу на старинной вилле возле Женевского озера. Фото особняка XVIII века
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин собираются провести свой саммит в Женеве 16 июня на старинной вилле Ла Гранж. Она находится вблизи Женевского озера и построена в XVIII веке.
Об этом пишет Reuters c ссылкой на источники. Отмечается, что официально место проведения встречи должны подтвердить в среду, 9 июня.
"Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут саммит 16 июня в швейцарской вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, в успокаивающей обстановке для переговоров, которые обещают быть напряженными", – говорится в сообщении.
Как отмечает издание, швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу, и установили баррикады и колючую проволоку.
Вилла Ла Гранж расположена посреди парковой зоны на левом берегу озера. Вокруг здания – деревья секвойи, кусты роз и старинные фонтаны.
Вилла Ла Гранж находится возле Женевского озера.
Отметим: накануне глава РФ заявил, что не ждет каких-то "прорывов" по итогам его встречи с президентом США. Но считает, что у двух стран есть "общие совпадающие интересы".
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что во время предстоящего разговора с Путиным, скорее всего, Байден будет призывать страну соблюдать международные нормы. Он поставит коллегу перед фактом – мир больше не будет терпеть то, что делает РФ.
Эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров считает, что на предстоящей встрече президенты США и России не смогут договориться. А после переговоров Кремль может пойти на очередную эскалацию боевых действий на Донбассе.