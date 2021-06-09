Байден и Путин собрались провести встречу на старинной вилле возле Женевского озера. Фото особняка XVIII века

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин собираются провести свой саммит в Женеве 16 июня на старинной вилле Ла Гранж. Она находится вблизи Женевского озера и построена в XVIII веке.

Об этом пишет Reuters c ссылкой на источники. Отмечается, что официально место проведения встречи должны подтвердить в среду, 9 июня.

"Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут саммит 16 июня в швейцарской вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, в успокаивающей обстановке для переговоров, которые обещают быть напряженными", – говорится в сообщении.

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Как отмечает издание, швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу, и установили баррикады и колючую проволоку.

Вилла Ла Гранж расположена посреди парковой зоны на левом берегу озера. Вокруг здания – деревья секвойи, кусты роз и старинные фонтаны.

Вилла Ла Гранж находится возле Женевского озера.

Отметим: накануне глава РФ заявил, что не ждет каких-то "прорывов" по итогам его встречи с президентом США. Но считает, что у двух стран есть "общие совпадающие интересы".

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