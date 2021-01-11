Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России

Избранный президентом США Джо Байден намерен предложить кандидатуру бывшего посла в Российской Федерации Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.

Об этом сообщает СNN. Подчеркивается, что в случае согласования, дипломат станет первым руководителем в истории ЦРУ, опыт работы которого выходит из Государственного департамента.

СМИ отмечает, что Байден выбрал его из-за дипломатического опыта, в том числе и работы в России. Республиканец также якобы надеется, что Бернсу удастся восстановить доверие к американским спецслужбам в эпоху после Дональда Трампа.

Уильям Бернс является президентом известного аналитического центра Фонда Карнеги за международный мир. В свое время он был заместителем госсекретаря в администрации Барака Обамы, более 30 лет проработал на должностях в дипломатической службе, куда перешел в 1982 году.

В частности, дипломату удалось проработать при пяти президентах США – демократах и республиканцах, а еще 10 государственных секретарях на разных должностях, в том числе в качестве посла в Иордании в администрации Уильяма Клинтона и в РФ при Джордже Буше.

Бернс долгое время находился в центре ближневосточных мирных переговоров и тесно сотрудничал с администрацией Обамы по ядерной сделке с Ираном. У него ограниченный опыт работы с Китаем, однако в остальном он имеет большое портфолио работ в ключевых регионах во всем мире.

Кроме этого, дипломат не раз говорил о вреде, который, по его мнению, нанесла внешней политике США администрация Трампа. Еще он также предупреждал об опасных последствиях непризнания этим президентом поражения на выборах.

Американское издание подчеркивает, что Бернса в США уважают демократы и республиканцы, и он может легко получить в Конгрессе утверждение на должность директора ЦРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Джо Байден якобы намерен сделать своего советника Майкла Карпентера послом США в Украине.