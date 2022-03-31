Беспрецедентный масштаб: США будут выделять 1 млн баррелей нефти из своих резервов ежедневно

Президент США Джо Байден распорядился начать "крупнейшие в истории" поставки нефти из Стратегического нефтяного резерва на внутренний рынок страны. В течении ближайших шести месяцев на внутренний рынок будет поставляться в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки.

Об этом сообщает Белый дом. Отмечается: это является частью плана Байдена по "облегчению боли, которую испытывают американские семьи" из-за роста цен на автомобильное топливо, вызванного сокращением поставок на рынок нефти после начатой Россией войны против Украины.

"По итогам проведенных консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о самом масштабном в истории выделении нефти из стратегического запаса. На рынок будет направляться в среднем по 1 млн баррелей в день в течение ближайших шести месяцев", – говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается: США будут координировать эту инициативу с союзниками и партнерами по всему миру. В Вашингтоне ожидают, что другие страны присоединятся к ней, "и тогда общими силами удастся высвобождать гораздо больше 1 млн баррелей в сутки".

Ранее же Штаты высвобождали часть своих нефтяных запасов в рамках обмена, согласно которому:

компания (обычно нефтеперерабатывающее предприятие) брала в долг нефть из стратегического запаса на короткий период из-за неотложных обстоятельств;

возвращала ее вместе с определенным объемом "сверху", который зависел от продолжительности срока владения топливом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Канада готова увеличить поставки своих энергоресурсов, чтобы помочь союзным государствам в Северной Америке и Европе преодолеть энергетический кризис, вызванный отказом от российского топлива. В частности, речь идет о нефти, газе и уране.

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