Байден во время встречи с Си Цзиньпином 'резко осудил' военную помощь Путину

Президент США Джо Байден во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином заявил о серьезной обеспокоенности длительной поддержкой оборонной отрасли России со стороны КНР. Также он выразил резкое недовольство развертыванием тысяч северокорейских солдат в РФ.

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В то же время глава Китая уверял, что целью его страны на следующие четыре года остаются "стабильные и здоровые" отношения с Америкой. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по поводу переговоров, которые лидеры провели 16 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.

Третья и, вероятно, последняя личная встреча Байдена (его полномочия заканчиваются через два месяца) и Си Цзиньпина длилась около двух часов. Оба воспользовались возможностью подвести итоги отношений между странами за последние годы.

Одной из тем обсуждения стала война России против Украины. Американский лидер подверг критике переброску значительных сил Северной Кореи в Россию. Он назвал это опасным этапом эскалации незаконной войны РФ против Украины, угрожающей стабильности и безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Со своей стороны глава КНР напомнил, что Пекин "выступает за мирное урегулирование конфликта". Он говорил о своих надеждах на "плавный переход" в отношениях с Вашингтоном после того, как президентом США снова станет Дональд Трамп. Также Си Цзиньпин заявил о готовности работать с республиканцем, но предупредил о рисках "жесткой конкуренции".

Кроме этого, китайский лидер отметил, что целью КНР на следующие четыре года остаются "стабильные и здоровые отношения с США", которые во время президентства Байдена "переживали взлеты и падения". Байден в ответ подчеркнул, что "гордится прогрессом, достигнутым за это время".

Как сообщал OBOZ.UA, издание Financial Times ранее писало, что Китай недоволен "дружбой" Путина и Ким Чен Ына против Украины. Отмечается, что в Пекине обеспокоены, что углубление связей РФ и КНДР может дестабилизировать Корейский полуостров и укрепить альянсы под руководством США в регионе.

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