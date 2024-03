Байден в обращении к Конгрессу обратит внимание на помощь для Украины – Белый дом

Президент США Джо Байден намерен призвать членов Конгресса принять законопроект о помощи Украине. Американский лидер планирует сделать это в докладе "О состоянии дел в стране" (The State of the Union).

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Выступление Байдена запланировано на 20:00 (03:00) по Киеву в четверг, 7 марта.

"Что касается вопроса помощи Украине, президент Байден будет настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны двигаться дальше, спикеру нужно вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием нужд национальной безопасности", – сказала спикер Белого дома.

Жан-Пьер выразила уверенность, что в случае вынесения на голосование этот документ получил бы необходимую поддержку конгрессменов.

"Это касается национальной безопасности государства. Мы не можем позволить, чтобы политика помешала нашей безопасности нашей страны", – отметила она.

Справка

The State of the Union – это ежегодная речь, в которой президент США определяет, как следует из названия, состояние страны и приоритеты на будущее.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон направил в Белый дом письмо, в котором пригласил президента Байдена выступить перед обеими палатами с докладом, как того требует Конституция США.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон, как и вся администрация президента США Джо Байдена, призывает Конгресс немедленно принять законопроект с дополнительным финансированием, предусматривающий более 60 млрд долларов помощи для Украины.

Как стало известно, пакет финансовой помощи Украине начнут рассматривать в Конгрессе не раньше середины марта. Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон предоставил американским законодателям согласовать новое предложение о законопроекте, включающем помощь Киеву. Сторонники этого плана среди республиканцев считают, что проект помощи будет доработан до середины месяца.

