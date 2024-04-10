Байден увеличил отрыв от Трампа в президентской гонке – социология

По состоянию на начало апреля глава Белого дома Джо Байден несколько увеличил отрыв от своего конкурента в президентской гонке от Республиканской партии Дональда Трампа. За прошлый месяц действующий президент США нарастил преимущество на 3%, и теперь Байден опережает Трампа на 4%.

Такой результат показал общенациональный опрос, проведенный изданием Reuters совместно с компанией Ipsos. До голосования на выборах остается еще 7 месяцев.

Так, согласно последним данным, президента США Джо Байдена готовы поддержать 41% избирателей. За его конкурента Дональда Трампа отдали свой голос 37% респондентов. В то же время 22% зарегистрированных избирателей заявили, что еще не определились с кандидатом и вообще не решили, придут ли на выборы.

Отрыв в 4%, который, на первый взгляд, кажется малым, на самом деле рекордный для Байдена, который месяц назад имел лишь на 1% выше рейтинг своего оппонента, а раньше вообще уступал Трампу в опросах.

Причиной потери приверженности избирателей к фавориту республиканцев Дональда Трампа является приближение четырех уголовных процессов, возбужденных против него. В частности, экспрезидент готовится к рассмотрению дела о незаконном использовании им средств избирательного фонда. Трампа обвиняют в том, что он выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание об отношениях с ним.

Напомним, в прошлом месяце действующий президент США Джо Байден имел минимальное преимущество в один процентный пункт над своим соперником Дональдом Трампом. Это преимущество Байдена находилось в пределах погрешности опроса 1,8 процентного пункта.

Прошлый опрос также показал, что избиратели с одной стороны озабочены возрастом Байдена, которому исполнился 81 год, а с другой – уголовными процессами против Трампа, в том числе по обвинениям в попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA: Байден и Трамп победили на праймериз в "супервторник ", когда избиратели в 15 штатах выбирали кандидатов в президенты от обеих крупнейших партий. Байден победил в 15 штатах, Трамп – в 12.

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