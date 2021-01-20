Эксперты о президентстве Байдена: вернет профессионалов во власть, но эпоха Трампов не окончена

Кандидат от Демократической партии, 78-летний Джо Байден войдет в историю как 46-й президент США. Победив на выборах в ноябре своего соперника Дональда Трампа, перед ним стали очень непростые вызовы. Америка расколота и, как говорят аналитики, даже находится на грани Гражданской войны. В добавок к этому весь мир погрузился в социальный кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Как Байден собирается решать все эти проблемы и почему ему все время будет мешать Трамп – читайте в материале OBOZREVATEL.

Политические скандалы последнего года привели к серьезному расколу американского общества, говорят эксперты. Одна часть истерически поддерживает Трампа, а другая – Байдена. Это не преувеличение, факт подкреплен социологией: за Трампа проголосовало 75 млн американцев, что на 7 млн меньше, чем за Байдена. Еще 40% избирателей считают, что выборы и вовсе были сфальсифицированы.

"В экономическом плане США вышли до уровня начала пандемии коронавируса. Кризис есть в политике, и это действительно серьезная проблема. США, по сути, расколоты, и этот факт подкреплен социологией. Например, 22% избирателей Трампа поддержали атаку на Капитолий. Это меньшинство, но тоже десятки миллионов человек.

Как там будут выходить из кризиса – я до конца не понимаю. Пока что оппонента пытаются задавить не самыми демократическими методами. Например, блокировкой аккаунтов в Twitter. А в образованных кругах говорить протрамповские вещи считается не комильфо. Все это крайне печально. Боюсь, нынешнее политическое противостояние сохранится", – считает бывший депутат Госдумы, который сейчас живет в Вашингтоне Илья Пономарев.

Трамп будет оставаться опасной политической силой благодаря своей немалой поддержке. Он никогда не признает Байдена президентом США, как и его сторонники, которым он и дальше будет внушать мысль о фальсификации выборов, считает украинский журналист Питер Залмаев, который долгое время жил в Штатах.

"Пока Дональд дышит, он будет вредить любому из президентов, и все последующие 4 года будет максимально срывать повестку дня Байдена. Ни он, ни десятки миллионов его культа не признают Байдена президентом США. И это самое опасное для американской политической системы как таковой. Не исключаю, что он создаст третью политическую силу, помимо демократов и республиканцев, которые стоят на грани раскола. Если ему объявят импичмент, что вполне реально, на следующих выборах может баллотироваться Иванка Трамп или Дональд Трамп-младший. Эпоха Трампов не окончена", – сказал Залмаев OBOZREVATEL.

Несмотря на такие вызовы, Байден попытается примирить политических оппонентов и страну в целом. Изменения будут, но не такие быстрые, как многие думают. Президент в США – достаточно влиятельная фигура, но все-таки его власть ограничена многими институтами. А учитывая социально-политическую напряженность, нет даже прогнозов, насколько задание Байдена выполнимо им самим, заявил OBOZREVATEL Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований.

"Из-за такой вражды примирить страну действительно трудно. Некоторые говорят, что США на пороге гражданской войны. Не думаю, что это так, но непонимание друг друга есть точно. Вашингтон нынче похож на военный форт. Десятки миллионов американцев не могут услышать и понять друг друга",– отметил эксперт.

А вот внешняя политика Байдена, по его словам, будет достаточно взвешенной.

"Ведь это человек, который ценит предсказуемость, экспертов и людей, знающих направления своей работы. Об этом свидетельствует невероятная очередь компетентных людей, которые рассматривались на определенные должности, чего не было при администрации Трампа. Это большой контраст, потому что к Трампу никто не хотел идти работать, особенно в отрасль национальной безопасности и внешней политики. При Байдене должно вернуться уважение к компетентности и профессионализму. Трамп пытался провести в администрации людей из народа, бросая тем самым вызов элите, но я считаю, что такой страной, как США, должны управлять профессионалы", – подытожил Дубовик.

Эксперты соглашаются, что Джо Байден, обладая хорошими дипломатическими способностями и имея многолетний опыт во внешней политике, будет сглаживать острые углы и не доводить ситуацию до международных скандалов, что наблюдалось при его предшественнике.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что Байден – человек с огромной собственной историей, он почти полвека в политике и сумеет вернуть на нормальный уровень отношения с главными американскими союзниками.

"С победой Байдена на мировую арену в качестве сильных игроков возвращаются Запад и НАТО, готовые противостоять авторитарным режимам и их поползновениям на суверенитет соседних стран. Это самая главная новость для Украины.​​​​​​ Он не раз говорил, что важным приоритетом его внешней политики будет ее поддержка и сопротивление российской агрессии. Байден давно является близким другом Украины, так что в этом смысле вам повезло с результатом. Будут усилены санкции против близкого окружения Путина, а давление на Россию станет более жестким", – подытожил Андрей Пионтковский.

Эксперты прогнозируют, что политика America First действительно будет "сдана в архив" на ближайшие годы, а США восстановят значительную часть утерянных позиций, вернутся в Парижское соглашение по климату и возобновят членство во Всемирной организации здравоохранения. Но при этом не стоит ждать от Байдена революционных изменений во внешней политике.

"Украину он точно поддержит. Объективно Киев может быть доволен итогами выборов в США. Хотя позиция администрации Байдена, как и многих в Америке, ориентирована на то, что Украине надо решать собственные проблемы", – уточнял раньше в интервью OBOZREVATEL российский политик Гарри Каспаров.

Десятки миллионов американцев возлагают на Байдена большие надежды и ждут прогресса как во внутренней, так и международной политике. Однако эксперты не склонны верить в то, что 78-летнему демократу удастся добиться существенных сдвигов уже в ближайшие месяцы: как из-за противостояния с Трампом, так и из-за пандемии коронавируса. Но все может быть.