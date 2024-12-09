Байден: Россия не защитила режим Асада из-за больших потерь в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия не смогла защитить режим сирийского диктатора Башара Асада из-за того, что понесла большие потери на войне против Украины. По его словам, российская помощь Асаду "не сработала".

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Об этом президент сказал в обращении 8 декабря, опубликованном Белым домом. Байден подчеркнул, что Украина посредством поддержки США нанесла россиянам очень большие потери.

"Также российская помощь Асаду не сработала. Это произошло потому, что Украина, которую поддерживают американские союзники, возвела стену перед вторгшимися российскими силами. Нанося массовые потери российским силам", – сказал он.

Поэтому Россия и не смогла защитить своего главного союзника на Ближнем Востоке.

Также Байден отметил, что Иран и ливанская группировка "Хезболла" тоже не смогли помочь сирийскому диктатору из-за своих ослабленных позиций.

"Иран попытался два раза атаковать Израиль. США собрали коалицию стран для защиты Израиля и для того, чтобы отразить эти атаки. Эти шаги не позволили Ирану и "Хезболлы" поддержать режим Асада", – сказал Байден.

По словам американского президента, впервые ни Россия, ни Иран, ни "Хезболла" не смогли защитить ужасный режим в Сирии.

8 декабря повстанцы в Сирии заявили, что столица "свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что его 24-летнее авторитарное правление завершено. Сирийский лидер вылетел из Дамаска, впоследствии стало известно о его намерении бежать в Россию.

Мировые лидеры бурно отреагировали на свержение режима Асада в Сирии. В ЕС заявили, что конец диктатуры свидетельствует о слабости ее союзников РФ и Ирана и показывает, что Россию "можно выгнать и она уедет домой".

А избранный президент США Дональд Трамп заявил, что РФ больше не заинтересована в защите Асада, потому что истощена войной против Украины, где несет большие потери.

Как сообщал OBOZ.UA, во времена президентства Леонида Кучмы сирийский диктатор Башар Асад был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

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