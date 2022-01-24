Байден рассматривает возможность размещения тысячи военных США в Восточной Европе – СМИ

В Соединенных Штатах Америки не исключают размещения нескольких тысяч своих военных в странах Балтии и в целом в Восточной Европе. Также речь идет о вероятном базировании кораблей и авиации.

Американский лидер Джо Байден ныне рассматривает такую возможность. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, расширение военного участия Штатов может пройти "на фоне роста опасений" по поводу вероятного вторжения сил Российской Федерации в Украину.

Издание информирует, что этот вопрос в прошлую субботу, 22 января, высокопоставленные чиновники Пентагона обсуждали на встрече в Кэмп-Дэвиде – загородной резиденции Байдена. Они предложили президенту несколько вариантов, которые могли бы позволить перемещение американских военных значительно ближе к России.

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Отмечается, что эти варианты предполагают отправку 1-5 тысяч военнослужащих США в восточноевропейские страны. Причем с возможностью увеличить это количество в десять раз, если ситуация ухудшится.

Собеседники NYT выразили надежду, что Джо Байден примет соответствующее решение уже на этой неделе.

Ранее Джо Байден пообещал России "быстрые и серьезные" последствия в случае вторжения ее сил в Украину. Американский лидер подтвердил, США применят против РФ санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии заявили, что имеют свой пакет военной помощи Украине на случай вторжения на ее территории сил Российской Федерации. Однако маловероятно, что он будет предусматривать отправку военнослужащих.