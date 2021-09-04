Байден приказал рассекретить документы о терактах 11 сентября

Президент США Джо Байден поручил Министерству юстиции рассекретить данные о расследовании терактов, которые произошли 11 сентября 2001 года. В деталях трагедии, случившейся почти 20 лет назад, разбиралось Федеральное бюро расследований (ФБР).

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Белого дома в пятницу, 3 сентября. В нем сказано, что рассекречивание должно произойти в течение шести следующих месяцев.

Речь идет обо всех возможных документах о расследовании теракта, которые были частично или полностью скрыты. Среди них в частности записи телефонных разговоров, банковская информация, данные ФБР. При этом есть и исключения.

"Информация может оставаться засекреченной только в том случае, если она по-прежнему требует защиты в интересах национальной безопасности, и можно разумно ожидать, что раскрытие информации приведет к ущербу для национальной безопасности", – отметили в Белом доме.

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Решения относительно таких данных, раскрытие которых может угрожать нацбезопасности, будут принимать главы ведомств, которые и могут их рассекретить.

Причиной такого решения Байдена стало то, что спустя два десятка лет американцы продолжают добиваться, чтобы все виновные в теракте 11 сентября понесли наказание.

"Американский народ заслуживает более полного представления о том, что его правительство знает об этих нападениях...Эти данные касаются трагического момента, который продолжает находить отклик в американской истории и в жизнях очень многих американцев. Поэтому крайне важно обеспечить максимальную прозрачность", – сказано в сообщении.

Добавим, что ранее семьи жертв теракта 9/11 требовали раскрытия информации о том, кто поддерживал и финансировал террористов. Как пишет The Guardian, если бы Байден не поддержал рассекречивание, они бы "публично выступили против какого-либо участия его администрации в любой поминальной церемонии 11 сентября".

Напомним, что в ходе теракта 11 сентября 2001 года, совершенного террористами-смертниками, погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Тогда преступники направили два захваченных самолета в башни-близнецы Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США готовили новый теракт по сценарию 11 сентября. В его организации обвинили гражданина Кении.