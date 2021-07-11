Доброго времени суток всем Друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели.

* В пятницу, 9 июля, Джо Байден позвонил путину. Вот официальное сообщение Белого Дома о телефонном разговоре:

"Президент Байден разговаривал сегодня с президентом путиным. Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, которая привела к единогласному голосованию сегодня в Совете Безопасности ООН о возобновлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Президент Байден также поговорил с президентом Путиным о продолжающихся хакерских атаках с целью вымогательства со стороны преступников, базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он привержен дальнейшему взаимодействию в борьбе с глобальной угрозой, исходящей от хакеров-вымогателей. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого продолжающегося вызова".

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- Отвечая позднее в пятницу, перед посадкой в самолет, на вопрос журналистки о том, могут ли Соединенные Штаты предпринять ответную кибератаку против серверов, используемых российскими хакерами для своих атак, президент Байден лаконично ответил "Да".

После этого на брифинге для журналистов, посвященном разговору Байдена с путиным, высокопоставленный представитель администрации (не названный по имени в сообщении пресс-службы Белого Дома), отвечая на вопрос, отдавал ли президент распоряжение о проведении ответных кибератак, ответил:

"Очевидно, это не то, о чем мы будем говорить публично, с точки зрения каких-либо конкретных действий, которые президент приказал или не приказал осуществить. Так что я просто не буду вдаваться в подробности, касающихся этих оперативных вопросов".

- Газета Нью-Йорк Таймс перевела с дипломатического языка официальное сообщение о разговоре Байдена с путиным следующим образом:

"Президент Байден предупредил в пятницу президента России Владимира путина, что у него заканчивается время, чтобы обуздать группы вымогателей, проводящие атаки против Соединенных Штатов, и сообщил, что это может быть последний шанс для мистера путина, чтобы принять меры к укрываемым в России киберпреступникам, в противном случае Соединенные Штаты сами предпримут шаги по устранению угрозы.

В самом жестком из всех аналогичных предупреждений мистер Байден сказал в ходе телефонного разговора мистеру путину, что атаки больше не будут рассматриваться только как преступные действия, а будут рассматриваться как угроза национальной безопасности и, таким образом, может последовать гораздо более суровая реакция, - заявили представители администрации. Это обоснование аналогично тем, которые используются Соединенными Штатами и другими странами в качестве юридических оснований для действий на территории другой страны для разгрома террористических групп или наркокартелей".

"После нескольких недель общих предупреждений и дипломатических маневров телефонный звонок в пятницу, как кажется, был явным ультиматумом, после которого могут последовать определенные действия по демонтажу преступных организаций, которые атаковали нефтепродуктопровод, производство говядины, а теперь и компьютерным сетям, которые используются американский бизнесом".

"На брифинге для журналистов после телефонного разговора между двумя лидерами, высокопоставленный чиновник администрации сказал, что любые ответные действия будут сочетанием тайных и публичных действий. "Некоторые из них будут явными и видимыми, а некоторые из них могут и не быть таковыми. Но мы ожидаем, что это (ответные действия) произойдут в ближайшие дни и недели".

"Ультиматум мистера Байдена был вызван изощренной атакой хакеров-вымогателей, совершенной в минувшие выходные российской группой вымогателей REvil (сокращение от "Ransomware Evil"), которая, по утверждениям официальных лиц, действует безнаказанно с территории России".

* На 18 июля назначены первые слушания специальной комиссии Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года. Комиссия, созданная Палатой по предложению спикера Нэнси Пелоси должна состоять из 13 членов – семи демократов и шести республиканцев – пропорционально представительству партий в Палате. Пелоси назвала семь демократических членов комиссии, среди которых ее председатель конгрессмен Бенни Томпсон из Миссури, а также известные члены Палаты, участвовавшие в обоих процессах импичмента Трампа – Адам Шифф, Джэми Раскин и Зо Лофгрин. Пелоси также назначила членом комиссии республиканку Лиз Чейни, которая выразила желание работать в этой комиссии. Как известно, Чейни голосовала в феврале за импичмент Трампу в связи с его ролью в подстрекательстве к мятежу 6 января и была изгнана с должности второго заместителя лидера республиканской фракции в Палате Представителей за жесткую критику бывшего президента. Остальные пять представителей республиканцев должны быть назначены лидером их фракции Кевином Маккарти, который пока хранит молчание и не объявляет имена членов комиссии от своей партии. Председатель комиссии Бенни Томпсон заявил о том, что комиссия проведет первые слушания 18 июля независимо от того, делегирует ли Маккарти еще пять республиканцев в ее состав.

* В четверг президент Байден выступил в Белом Доме и заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана к 31 августа. Президент, в частности, сказал:

"Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск осуществляется безопасным и упорядоченным образом с уделением первоочередного внимания безопасности наших войск при их выводе".

"Как я уже говорил в апреле, Соединенные Штаты сделали то, для чего мы вошли в Афганистан: чтобы остановить террористов, напавших на нас 11 сентября, и осуществить правосудие в отношении Усамы бен Ладена, а также чтобы ослабить террористическую угрозу, чтобы не дать Афганистану снова стать страной-базой, с которой можно было бы продолжить атаки на Соединенные Штаты. Мы достигли этих целей"

"Мы вошли в Афганистан не для строительства (переустройства) страны. И только афганский народ вправе и обязан решать, каким будет его будущее и то, как он хочет управлять своей страной".

"Вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО мы подготовили и экипировали почти 300 тысяч нынешних военнослужащих и сотрудников сил национальной безопасности Афганистана".

"Мы предоставили нашим афганским партнерам все инструменты - позвольте мне подчеркнуть: все инструменты, обучили и вооружили современные вооруженные силы. Мы предоставили современное вооружение. И мы продолжим предоставлять финансирование и оборудование. И мы позаботимся о том, чтобы у них была возможность поддерживать свои военно-воздушные силы.

Но самое главное, как я подчеркнул на своей встрече всего две недели назад с президентом Гани и председателем Абдуллой, афганские лидеры должны собраться вместе и двигаться к будущему, которого афганский народ хочет и которого он заслуживает.

На нашей встрече я также заверил Гани, что поддержка со стороны США народа Афганистана будет продолжаться. Мы продолжим оказывать гражданскую и гуманитарную помощь, в том числе отстаивая права женщин и девочек".

"Я намерен сохранить наше дипломатическое присутствие в Афганистане, и мы тесно координируем свои действия с нашими международными партнерами, чтобы и дальше обеспечивать безопасность международного аэропорта.

И мы собираемся приступить к решительной дипломатии для достижения мира и мирного соглашения, которое положит конец этому бессмысленному насилию".

"Мы также продолжим заботу об афганских гражданах, работающих бок о бок с вооруженными силами США, включая переводчиков, поскольку после вывода наших войск они нам больше не понадобятся (в качестве переводчиков) и у них не будет работы, которая также была жизненно важна для наших усилий, поэтому они были очень важны для нас, и поэтому они и их семьи также не должны подвергаться опасности.

Мы уже значительно сократили сроки оформления специальных иммиграционных виз для их въезда в США".

"С момента моей инаугурации 20 января, мы уже одобрили получение 2500 специальных иммиграционных виз для их въезда в Соединенные Штаты".

"Мы тесно сотрудничаем с Конгрессом, чтобы изменить законодательство, чтобы мы могли упростить процесс утверждения этих виз".

"У нас есть ответственное лицо в Белом доме и в целевой группе под руководством Госдепартамента, координирующей все эти усилия.

Но наше послание этим (афганским) женщинам и мужчинам прозрачно: у вас есть дом в Соединенных Штатах, если вы того пожелаете, и мы будем поддерживать вас так же, как вы поддерживали нас.

Когда я принял решение прекратить военное вмешательство США в Афганистане, я решил, что продолжать вести эту войну бесконечно долго не в национальных интересах Соединенных Штатов Америки".

"Но тех, кто утверждал, что нам следует остаться еще на шесть месяцев или еще на один год, я прошу принять во внимание уроки недавней истории.

В 2011 году союзники и партнеры по НАТО договорились, что мы завершим нашу боевую задачу в 2014 году. В 2014 году некоторые утверждали: "Нужно еще один год". И мы продолжали сражаться и продолжали нести потери. В 2015 году то же самое. И так далее.

Почти 20-летний опыт показал нам, что нынешняя ситуация с безопасностью только подтверждает, что "еще один год" боевых действий в Афганистане - это не решение, а рецепт пребывания там на неопределенный срок.

Афганцы должны сами принимать решение о будущем своей страны".

"Позвольте мне спросить тех, кто хотел, чтобы мы оставались (в Афганистане): сколькими еще - сколькими тысячами дочерей и сыновей Америки вы готовы рискнуть? Как долго они должны там оставаться?

У нас уже есть военнослужащие, родители которых воевали в Афганистане 20 лет назад. Вы бы хотели отправить туда и их детей и внуков? Вы бы отправили туда собственного сына или дочь?

За 20 лет мы потратили триллион долларов на обучение и оснащение сотен тысяч служащих афганских национальных сил безопасности и обороны, 2448 американцев убито, 20722 ранено и бесчисленные тысячи возвращающихся домой с невидимой травмой психического здоровья - я не буду отправлять еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий достижения иного исхода".

"Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться привязанными к политике, являющейся ответом на то, что происходило в мире 20 лет назад. Нам нужно противостоять угрозам там, где они есть сегодня.

Сегодня террористическая угроза распространилась за пределы Афганистана. И мы перераспределяем наши ресурсы и адаптируем нашу контртеррористическую позицию, чтобы противостоять угрозам там, где они сейчас значительно выше: в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Но не заблуждайтесь: руководители наших армии и разведки уверены, что у них есть возможности защитить родину и наши интересы от любого нового террористического вызова, возникающего или исходящего из Афганистана".

"Наконец, я хочу отметить невероятные жертвы и самоотверженность, принесенные военным и гражданским персоналом США, служащим вместе с нашими союзниками и партнерами, за последние два десятилетия в Афганистане.

Я хочу отдать должное значимости того, чего они достигли, и огромному личному риску, с которым они столкнулись, борясь с террористической угрозы в одном из самых жестоких мест на планете и невероятной цене для их семей".

"Я хочу поблагодарить вас всех за вашу службу и преданность миссии, которую вы осуществляли, а также за те жертвы, которые вы и ваши семьи принесли в течение длительного периода этой войны".

"Мы никогда не забудем ни тех, кто отдал последнюю полную меру преданности своей стране в Афганистане, ни тех, чья жизнь неизмеримо изменилась из-за ранение, полученных на службе своей стране.

Мы заканчиваем самую долгую войну Америки, но мы всегда, всегда будем чтить храбрость американских патриотов, которые в ней участвовали.

Да благословит вас всех Бог, и пусть Бог защитит наши войска. Спасибо".

* С пятницы по воскресенье в Далласе проходит очередное собрание CPAC, проводящийся дважды в год своеобразный "пленум цк" республиканской партии. В воскресенье перед участниками выступит Трамп. Все мероприятие проходит под знаком преданности Трампу и фактически под лозунгом "Трамп превыше всего". Кроме самого Трампа среди ораторов и его сын Дональд-младший, а также наиболее преданные и активные сторонники Трампа – бывший (при Трампе) посол США в Германии и бывший и.о. Директора Национальной Разведки Гренелл, бывший и.о. генпрокурора Витакер, вице-губернатор Техаса Патрик, губернатор Южной Дакоты Ноел, сенатор Скотт из Флориды, конгрессмен Брукс из Алабамы и другие. Не будет среди участников собрании сенатора Митта Ромни, члена палаты представителей Лиз Чейни и бывшего вице-президента Майка Пенса.

* И о пандемии.

- В стране по состоянию на вечер субботы полностью вакцинирована почти половина населения - 158.6 миллионов американцев (47.8% от всего населения). 183.5 миллиона американцев (55.3%) сделали по крайней мере первую из двух прививок от коронавируса.

- Однако ситуация с вакцинацией неоднородна в целом по стране. Если в "синих", демократических, штатах вакцинировано большинство населения (в некоторых штатах - значительное большинство), то в "красных", республиканских – меньшинство. В связи с тем, что значительно более контагиозный "дельта"-вариант коронавируса получает все большее распространение по всему миру, в том числе и в США, он находит себе дорогу там, где много непривитых людей – в первую очередь в "красных" штатах и в отдельных "красных" районах "синих" штатов. Причем, не просто находит дорогу, а очень активно распространяется, что привело к увеличению за последние две недели числа новых случаев заражения на 59%.

- Сравним цифры. В "синей" Калифорнии привито 50.8% населения, в "синем" Нью-Йорке – 55.1%, в "синем" Мэне – 62.3%, в "синем" Массачусетсе – 62.4%. В "красном" Техасе – 42%, в "красном" Арканзасе – 34.8%, в "красном" Миссури – 39.6%, в "красной" Луизиане – 35.6%.

Из всех "красных" штатов наибольшее число привитых во Флориде – 46.7%, но это меньше, чем в любом "синем" штате.

- Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Арканзасе и в Миссури (за неделю в среднем по 23 новых случая в день на 100 тысяч населения, рост за последние 14 дней на 174% в Арканзасе и на 80% в Миссури). Сравните эти цифры с количеством привитых в этих штатах, и все станет сколь ясно, столь и печально. В отличие от многих стран прививки в США сейчас совершенно общедоступны. Все желающие могут сделать их в любой момент. Не все желают…

Для сравнения – за последнюю неделю число новых заражений на 100 тысяч населения в среднем за день в Калифорнии – 5, в Нью-Йорке и Нью-Джерси, Вирджинии - по 3, в Массачусетсе, Пенсильвании, Мэриленде, Мэне и еще в целом ряде штатов – 1.

Спасибо всем, кто прочитал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга.

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