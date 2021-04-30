Байден потерял маску в кармане и повеселил публику. Видео курьеза

Президент США Джо Байден, выйдя на трибуну перед американцами в Дулуте, штат Миннесота, внезапно обнаружил, что не может начать речь, так как потерял свою защитную маску.

YouTube-канал GOP War Room опубликовал забавное видео с 30-секундными метаниями Байдена, пытавшегося найти маску в папке с распечатанной речью, в кармане брюк, пиджака и даже под кафедрой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я не могу найти маску, у меня проблема", – иронично заметил президент всем, кто не мог понять, что происходит за трибуной.

К поискам пропавшей маски подключилась также первая леди США Джилл Байден и близстоящий охранник. Спустя несколько мгновений президенту принесли запасную маску и в это же время глава Белого дома таки нашел свою, еще раз обыскав собственные карманы.

Напомним, что 78-летний Джо Байден уже не раз попадал в курьезные ситуации. Например, накануне указанного случая американский президент сказал бранное слово на многомиллионную публику, не сумев выговорить слово "флаги".

Также в прессе широко обсуждался забавный инцидент, когда лидер США, оговорившись, назвал российского президента Владимира Путина Клутиным.

"Я ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные.. Путину, что Соединенные Штаты непоколебимы в нашей поддержке наших союзников и партнеров в Европе. В этом ключе я выразил озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", – сделал серьезное заявление Байден, впрочем, оно вызвало у аудитории перешептывания с насмешками.

В марте этого года 47-й президент трижды оступился на ступеньках трапа, поднимаясь на борт самолета. Тогда взволнованной публике пояснили, что за несколько месяцев до этого происшествия, он получил перелом стопы во время игры со своей собакой, после чего несколько недель носил ортопедический ботинок.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время интервью американский президент Байден согласился с тем, что Путин – убийца. Так он ответил на вопрос журналиста.