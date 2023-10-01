Байден после избежания 'шатдауна': поддержка Украины ни при каких обстоятельствах не может быть прервана

Президент США Джо Байден заявил, что его страна ни при каких обстоятельствах не должна прерывать поддержку Украины в войне с РФ. Так он отреагировал на принятие бюджета для финансирования американских правительственных органов на 45 дней, где нет помощи Киеву.

Его заявление вышло поздно вечером субботы, 30 сентября, по местному времени. Оно размещено на сайте Белого дома.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", – высказался лидер Штатов.

Отметим, что сам он накануне одобрил проект продления финансирования правительства США на 45 дней для предотвращения "шатдауна" (остановки работы американского государственного органа). Документ, одобренный обеими палатами Конгресса, не содержит нового финансирования для продолжения поддержки Украины.

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Байден подчеркнул, что двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате проголосовало за то, чтобы оставить правительство открытым, "предотвращая ненужный кризис, который бы причинил ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев". Вместе с тем добавил, что США вообще никогда не должны были оказаться в таком положении, которое считает "искусственно созданным кризисом".

Американский лидер подчеркнул, что спикер и большинство конгрессменов были непоколебимы в своей поддержке Киева, поэтому выразил уверенность, что они найдут способ сделать так, чтобы эта помощь продолжилась.

"Мы не можем допустить, чтобы она была прервана. Надеюсь, спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи ей в этот критический момент", – прокомментировал Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае "шатдауна" американское правительство не смогло бы увеличивать военные расходы и помощь Украине. В то же время некоторые эксперты уверены: даже если помощь продолжится, это может негативно повлиять на ситуацию в самих США.

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