Байден попросит у Конгресса дополнительные $24 млрд для Украины: в Пентагоне раскрыли детали

Администрация президента США Джо Байдена подаст в Конгресс запрос на дополнительное финансирование для поддержки Украины в объеме 24 миллиардов долларов. Эти средства имеют решающее значение для того, чтобы правительство Соединенных Штатов могло эффективно реагировать на ситуацию в Украине до конца 2025 финансового года.

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Об этом пишет Голос Америки, ссылаясь на информацию чиновников Министерства обороны США. В ведомстве раскрыли детали этого финансирования.

Как отметили в Пентагоне, из этой суммы 8 млрд. долларов планируют выделить на программу USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), которая предусматривает закупку вооружения непосредственно у производителей. Изготовление и доставка оружия в рамках этой программы могут продолжаться до года или больше в зависимости от конкретного заказа.

Еще 16 млрд. пойдут на пополнение составов США, что позволит сформировать новые пакеты помощи для Украины через программу PDA (Программа президентских полномочий).

По программе PDA Соединенные Штаты направляют в Украину уже имеющееся оружие из собственных арсеналов, пополняя их новым вооружением. Этот механизм позволяет доставлять помощь Украине значительно более оперативно – в течение нескольких дней или недель.

В Пентагоне подчеркивают, что дополнительное финансирование имеет решающее значение, ведь без этих средств правительство США не сможет эффективно реагировать на ситуацию в Украине до конца 2025 года финансового года.

"Это финансирование не только поддерживает борьбу Украины за ее суверенитет и ослабляет военный потенциал России, но и укрепляет военную готовность США через модернизацию наших систем вооружения и инвестиции в оборонно-промышленную базу, что приносит пользу американской экономике, создавая рабочие места и способствуя развитию производства" , – заявил представитель Минобороны США.

Правительство Байдена решило включить запрос на поддержку Украины в рамках "пакетного" законопроекта, который также будет охватывать расходы на другие нужды для 2025 финансового года. Этот законопроект, вероятно, будет рассматриваться Конгрессом еще в этом году.

Однако для того чтобы дополнительное финансирование для Украины было утверждено, необходимо одобрение большинства в обеих палатах Конгресса. На сегодняшний день демократы контролируют Сенат, а республиканцы имеют большинство в Палате представителей.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, от которого будет в значительной степени зависеть, вынесут ли законопроект на голосование в том виде, как предлагает Белый дом, уже отреагировал на новости о дополнительном запросе администрации Байдена на дополнительные 24 млрд долларов для поддержки Украины.

"Американский народ решительно проголосовал за президента Трампа, потому что он пообещал покончить с войнами, а не продолжать их без конца. Такие решения принимаются следующей администрацией, а не президентом, который покидает свой пост", – написал он на платформе Х.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным американских СМИ, действующий президент США Джо Байден попросил у Конгресса еще 24 миллиарда долларов для поддержки Украины и замены американского оружия, отправленного Силам обороны. Законодатели якобы получили это предложение 25 ноября.

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