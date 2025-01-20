СБУ и ГБР задержали генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковщины в 2024 году: появились подробности

Сотрудники ГБР и СБУ при содействии МО и командования ВСУ задержали бывших командиров – двух генералов и полковника – из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Это бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков", генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады ТрО ВСУ, и полковник, ранее возглавлявший 415-й батальон этого соединения.

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Они уже задержаны. Как рассказали в Службе безопасности Украины, подозрения, в соответствии с совершенными преступлениями, они получат за:

– ч. 4 ст. 425 УК (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения);

– ст. 429 УК, дополнительно для бывшего командира 415 ОСБ(организация самовольного оставления поля боя).

За это грозит до 10 лет лишения свободы.

В Государственном бюро расследований считают, что из-за халатности бывших командиров ВС РФ смогли захватить часть Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района.

Также это привело к потере личного состава и вооружения, а меры по обороне государственной границы в зоне их ответственности были сорваны.

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