Байден поедет в Польшу, чтобы возложить на РФ дополнительные расходы за вторжение

Президент США Джо Байден запланировал поездку в Польшу для встречи с ее главой Анджеем Друдой. Лидеры двух государств обсудят международные усилия по поддержке Украины и наказанию РФ.

На страну-агрессора хотят наложить еще более серьезные и беспрецедентные расходы за ее вторжение на украинскую территорию. Поездка состоится к концу этой неделе, цитирует заявление Белого дома The Guardian.

Отмечается, что указанные обсуждения последуют за встречами американского лидера в столице Бельгии Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и Европейского Союза.

В Белом доме информируют, что в пятницу, 25 марта, Байден отправится в Варшаву (Польша), где проведет двустороннюю встречу с польским лидером Дудой.

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"Они обсудят, как Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, который вызван неоправданной и неспровоцированной войной России против Украины", – говорится в заявлении ведомства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что запланированный на этой неделе визит Байдена в Европу сосредоточен на сплоченности мира в поддержку Украины. Однако в нашу страну президент США не приедет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время против РФ будут введены новые санкции. Они должны включать вещи, которые важны именно для нашего государства.

В то же время Минфин США объявил о вознаграждении в $5 млн за данные о скрытом состоянии олигархов из РФ. На него может рассчитывать любой гражданин, который поможет с такой информацией.

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