США объявили о вознаграждении в $5 млн за информацию о скрытом состоянии российских олигархов

Минфин Соединенных Штатов готов выплатить до $5 млн за помощь в обнаружении яхт, недвижимости и другого имущества и счетов коррупционеров и олигархов из России. Любой гражданин, владеющий информацией о скрытом состоянии чиновников или олигархов, или связанных с ними компаний и физлиц, может рассчитывать на вознаграждение.

"Министр финансов имеет законные полномочия предлагать вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, ведущую к ограничению или конфискации, конфискации или репатриации украденных активов на счете в финансовом учреждении США (включая американский филиал иностранного финансового учреждения), которые находятся на территории Соединенных Штатов или во владении или под контролем любого лица США", – сообщает пресс-служба Минфина США.

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Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Times заявила, что санкции, введенные против российских олигархов, снимать не будут. Владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович больше не сможет вернуться в Великобританию.

"Я не вижу такой ситуации", – сказала она, отвечая на вопрос о возвращении Абрамовича в Британию. Также Трасс считает, если российские олигархи не повлияли на главу Кремля Владимира Путина, то таким образом они способствовали развязыванию войны с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские подсанционные олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан (все – акционеры "Альфа Групп") вышли из совета директоров основанной ими благотворительной организации Genesis Philanthropy Group (GPG). Вероятно, такое решение было принято именно из-за наложенных на бизнесменов санкций.

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