'Ответ на угрозу судоходству': Байден подтвердил атаку США, Великобритании и союзников на хуситов в Йемене

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил, что по его указанию Вооруженные Силы Штатов с участием Великобритании, а также при поддержке Канады, Нидерландов, Австралии и Бахрейна, нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Он сказал, что атака была успешной.

Видео дня

Заявление американского президента опубликовали 11 января на официальном сайте Белого дома. По словам Байдена, пораженные объекты хуситы использовали для угрозы свободе судоходства на одном из наиболее важных водных путей мира.

Политик отметил, что это прямой ответ на нападения йеменских хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с применением противокорабельных баллистических ракет.

Байден также проинформировал, что всего хуситы произвели 27 атак на международное коммерческое судоходство, в результате которых пострадали более 50 государств.

Оа напомнил, что Штаты вместе с союзниками выступили с предупреждением, что за нападением последует ответ. В то же время накануне Совбез ООН принял резолюцию с требованием к йеменским хуситам прекратить нападения на торговые и коммерческие суда.

"Эти целенаправленные удары являются четким сигналом, что США и союзники не потерпят нападений на наш персонал и не позволят вражеским субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний буду принимать меры для защиты наших людей и свободного потока международной торговли, если это будет необходимо", – говорится в заявлении американского президента.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак также официально подтвердил авиаудары по хуситам в Йемене.

"Мы предприняли необходимые и пропорциональные действия для самообороны вместе с Соединенными Штатами при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", – говорится в заявлении британского премьера.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причина в том, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!