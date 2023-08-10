Байден подписал указ об ограничении технологических инвестиций в Китай: что это значит
Президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологические компании из Китая. Это является первым случаем, когда Вашингтон вводит широкие правила инвестирования для американских компаний за границей.
Текст "Исполнительного указа об инвестициях Соединенных Штатов в некоторые технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих обеспокоенность", был опубликован на сайте Белого дома 9 августа. Издание Politico охарактеризовало документ как "долгожданную попытку помешать американскому капиталу финансировать военные разработки Пекина".
Байден подчеркнул, что приверженность США открытым инвестициям – это краеугольный камень экономической политики Вашингтона.
"Однако определенные инвестиции Соединенных Штатов могут ускорить и повысить успех разработки чувствительных технологий и продуктов в странах, которые разрабатывают их для противодействия потенциалу США и их союзников", – объяснил американский лидер.
Речь идет о продукции, которая может влиять на вооруженные силы, разведку, наблюдение, кибер-возможности и прочее.
Байден отметил, что Штаты всегда поддерживают трансграничные инвестиции, если это не противоречит защите интересов собственной нацбезопасности.
Ранее в Reuters заявляли, что этот указ нацелен на американские частные инвестиции, венчурный капитал и инвестиции в совместные предприятия в Китае в области полупроводников, квантовых вычислений, искусственного интеллекта.
Как писал OBOZREVATEL:
– Американский разведчик Дэвид Зауэр высказал мнение, что КНР хочет применить стратегию "разрушения Тайваня изнутри" перед предвыборной кампанией в январе 2024 года. Пекин якобы пытается навязать Тайваню пропекинского кандидата.
– Власти Тайваня ранее заявляли, что китайская армия активно наращивает военную мощь и будет готова к потенциальному вторжению на остров уже в 2025 году.
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