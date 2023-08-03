Китай попытается 'протолкнуть' на выборах в Тайване пропекинского кандидата – WT

Правящая партия Китая активно обозревает ситуацию в отношениях с Тайванем и принимает меры для укрепления своей позиции на острове. Президент Китая Си Цзиньпин исходит из желания решить проблему взаимодействия с Тайванем путем мирных диалогов и не стремится к военному конфликту, который может повлечь негативные последствия для всех сторон, включая поддерживаемые США тайваньские власти.

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Об этом сообщает издание The Washington Times. В настоящее время Си Цзиньпин стремится к усилению прокитайской позиции на выборах в Тайване.

Бывший американский разведчик Дэвид Зауэр высказал мнение, что Китай преследует стратегию, которая направлена на "разрушение Тайваня изнутри" и "порождение хаоса" в период предвыборной кампании в январе 2024 года, с целью поддержать кандидата, который будет нацелен на объединение острова с Китаем.

"Китайские официальные лица уже вовлечены в кампанию по "манипулированию в свою пользу", — говорит Зауэр.

В течение следующего года Пекин расширит операцию, используя "сочетание информационной войны, военного запугивания, политических и экономических манипуляций".

"Пекин попытается "создать разногласия в тайваньском обществе, чтобы добиться избрания кандидатов, которых они хотят", — добавил экс-сотрудник ЦРУ, утверждая, что китайская пропаганда также "представит выборы как выбор между миром и войной".

Согласно его высказыванию, после проведения выборов Китай примет решение относительно того, следует ли начать военные действия против Тайваня или применить тактику давления на новое правительство, которое придет к власти после предвыборной кампании в январе 2024 года.

Правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня под руководством президента Цай Иньвен в последние годы установила тесное сотрудничество с США и активно предупреждает мировое сообщество о возможной угрозе вторжения со стороны правительства Китая. Отношения между Тайбэе и Пекином остаются сложными, и существует серьезное напряжение вокруг вопроса о статусе острова.

В настоящее время сообщается, что демократы лидируют в опросах, но результат выборов не ясен, поскольку этим летом начала формироваться конкурентная гонка с тремя участниками.

Уильям Лай, вице-президент Тайваня, получил около 35% голосов на выборах. Его подход к отношениям с Китаем предположительно будет схож с политикой президента Цай Иньвен. С другой стороны, более центристская Народная партия Тайваня, основанная в 2019 году, отстает примерно на 30% в подсчете голосов.

А еще есть КМТ. Партия находилась у власти до прихода Цай и сплачивается вокруг бывшего генерального директора Тайваньского национального полицейского управления Хоу Ю-и и сейчас получила около 20% голосов.

При этом он не уточнил, кто именно из кандидатов на Тайване предпочитается Китаем. Тем не менее, имеются признаки того, что Пекин уже стремится поддержать оппозиционную партию Гоминьдан. В марте бывший тайваньский президент Ма Инцзю из Гоминьдана посетил Пекин, где встречался с китайскими официальными лицами. По словам американского офицера, после визита Ма Инцзю вернулся на Тайвань и сделал заявление о том, что следующие выборы являются выбором между миром и войной, и такой сценарий, предположительно, был поощрен или насажден китайской стороной, чтобы поддержать их интересы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. Со своей стороны Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" даже военным путем.

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