На следующей неделе Байден издаст указ об ограничении американских инвестиций в Китай – Reuters

Ожидается, что в начале следующей недели президент США Джо Байден подпишет указ об ограничении инвестиций в технологии в Китае.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники. В Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.

Отмечается, что указ, подписанный Байденом, должен сделать так, чтобы американский капитал и опыт в будущем не ускоряли развитие технологий, которые поддержат военную модернизацию Китая и будут угрожать национальной безопасности США.

Источники говорят, что указ Байдена будет нацелен на американские частные инвестиции, венчурный капитал и инвестиции в совместные предприятия в Китае в области полупроводников, квантовых вычислений и искусственного интеллекта.

Большинство подпадающих под действие указа инвестиций требуют, чтобы правительство Штатов информировали о них, а некоторые транзакции будут запрещены.

"У нас есть запрет на экспорт технологий. У нас есть ограничения на входящие инвестиции. Это поможет закрыть этот пробел в финансировании и ноу-хау и позволит правительству увидеть эти потоки капитала", – сказал бывший чиновник Министерства торговли США Корделл Халл.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным разведки США, Россия получает от Китая военные технологии и технологии двойного назначения. Их могут использовать вооруженные силы в текущем конфликте.

– После появления этой информации стало известно, что Штаты планируют ограничить инвестиции в технологии в Китае.

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