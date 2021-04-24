Байден официально признал геноцид армян, Турция ответила

Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в день памяти Армении – 24 апреля.

Соответствующее заявление опубликовано Белым домом. Президент подчеркнул, что каждый год в этот день мир вспоминает жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуется предотвратить повторение подобных злодеяний.

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Мы чествуем жертв Медс Егерн, чтобы ужасы случившегося никогда не ускользнули от истории", – напомнил Байден те страшные события.

Он призвал людей "оставаться бдительными в отношении разъедающего влияния ненависти", чтобы произошедшее никогда не повторилось.

"Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Подтверждаем историю", – подчеркнул Байден.

Он призвал сосредоточиться на будущем и построить для своих детей лучший мир.

"Мир, не запятнанный повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, где уважаются права человека и где все люди могут вести свою жизнь с достоинством и безопасностью", – отметил президент США.

"Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад", – подытожил он.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян поприветствовал заявление Байдена, назвав это шагом на пути к истине и исторической справедливости.

"Я приветствую историческое голосование Конгресса США по признанию Геноцида армян. Резолюция 296 – это смелый шаг к служению истине и исторической справедливости, который также утешает миллионы потомков переживших Геноцид армян", – написал он в своем Twitter.

При этом, Турция полностью отвергла заявление Байдена о геноциде армян. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и готов к развитию связей с Арменией.

Отметим, 24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля Джо Байден во время телефонной беседы сказал турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, что планирует признать резню армян в Османской империи в 1915 году геноцидом.