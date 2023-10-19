Байден обратится к народу США по поводу войны в Украине и Израиле – Белый дом

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует новое обращение к американскому народу. Президент намерен высказаться про ответ Вашингтона на ситуацию на Ближнем Востоке, а также на войну в Украине.

Об этом официально объявили на сайте Белого дома в среду, 18 октября. Как говорится в сообщении, речь будет произнесена из Овального кабинета в четверг, 19 октября в 20:00 по восточному времени (20 октября в 3:00 по Киеву).

В администрации главы Штатов отметили, что лидер государства обратится к нации, чтобы обсудить ответ Вашингтона на террористические нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль, а также и жестокую полномасштабную войну страны-агрессора России против Украины.

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Как известно, 18 октября Байден посетил Израиль, который находится в состоянии войны после нападения боевиков ХАМАС. Президент США прибыл Тель-Авив, чтобы продемонстрировать несгибаемую американскую поддержку Израиля.

Американский лидер провел переговоры и консультации с местными властями относительно следующих шагов по борьбе с терроризмом, а также пообещал беспрецедентный пакет оборонной помощь.

Ранее СМИ писали, что Байден планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля на $100 млрд. Также этот пакет будет рассчитан на финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Группа законодателей предложила администрации американского президента разработать совместный пакет для двух стран для того, чтобы получить голоса республиканцев.

Как сообщал OBOZ.UA, после взрыва в больнице в секторе Газа, в котором ХАМАС обвинил ЦАХАЛ, а Израиль – "Исламский джихад", в Иордании отменили саммит с участием Байдена. Он должен был встретиться с королем Иордании, президентом Египта и президентом Палестинской автономии.

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