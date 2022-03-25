Байден восхитился смелостью украинцев в борьбе с РФ: у них много мужества, они невероятные

Президент США Джо Байден назвал украинцев невероятными. Он восторженно отозвался о мужестве простых граждан и их смелости в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом Байден сказал во время встречи с американскими военными в Польше. Президент Соединенных Штатов отметил единство и решительность украинцев, сообщила CNN.

"У украинского народа крепкий хребет. У них много смелости. Посмотрите, как они активизируются. Женщины, молодые люди стоят перед проклятым танком и просто говорят: "Я не отступлю. Я буду стоять на своем". Они невероятны!", – увлеченно высказался Байден об украинцах.

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При этом Джо Байден отметил, что ставки войны в Украине выходят за пределы самой страны. По его словам, это испытание демократий перед угрозой автократии, что может иметь глобальные последствия.

"Вопрос о том, кто победит. Победит ли демократия и ценности, которые мы разделяем. Победит ли автократия. Это действительно то, что поставлено на карту", – сказал Байден.

Напомним, 25 марта Джо Байден прибыл в Польшу и уже встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Ряшеве, а позже провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Примечательно, что встречу решили провести всего в 100 км от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден прибыл в Польшу в стремлении продемонстрировать поддержку Украины. Визит проходит в рамках его экстренной миссии по укреплению обороны НАТО после жестокого вторжения России в Украину.

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