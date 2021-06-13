Байден нарушил королевский протокол, приехав на саммит G7 позже Елизаветы II

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
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Байден нарушил королевский протокол, приехав на саммит G7 позже Елизаветы II

Во время саммита Большой Семерки, который начался в пятницу, 11 июня, 46-й президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл нарушили международный протокол. Пара прибыла в ботанический сад "Эдем" в Корнуолле, Британия, уже после прибытия королевы Елизаветы II.

Как сообщил журнал DailyMail, согласно многолетней традиции, когда британский монарх прибывает к месту официального мероприятия, остальные участники должны быть собраны. Однако в этот раз что-то пошло не так.

"Колонна президента Байдена из 18 автомобилей въехала в резиденцию в Корнуолле через пять минут после того, как королева прибыла туда вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также принцами Чарльзом и Камиллой", – рассказали папарацци.

Видео дня
Королева въезжает ботанический сад "Эдем".
Кортеж Байдена .

Однако, судя по снимкам, сделанным позднее, представители королевской семьи даже не смутились. Их первая встреча с четой Байденов прошла в радушной обстановке, королева и президент оживленно беседовали перед началом официального саммита в резиденции.

Знакомство монарха с президентом США и его женой.
Участники G7.

Отмечается, что для Елизаветы II саммит G7 стал первым большим официальным мероприятием после смерти ее супруга герцога Эдинбургского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что первый день саммита лидеров Большой Семерки отличился рядом казусов и забавных инцидентов.

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