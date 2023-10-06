Байден может встретиться с Си Цзиньпином в ноябре: о чем будут говорить

Белый дом работает над организацией личной встречи между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином. Переговоры могут пройти в следующем месяце в Сан-Франциско.

Об этом пишет международное информагентство Reuters. Так, команда Байдена уже несколько месяцев работает над тем, чтобы попытаться собрать вместе двух лидеров, что должно стать центральным событием форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет с 11 по 17 ноября.

Но Байден и официальные лица США предупредили, что время и место встречи, а также вопросы для обсуждения еще не определены.

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"Такая встреча не запланирована, но она возможна", – заявил Байден журналистам в пятницу в Белом доме.

Официальные лица США считают эту встречу необходимой для того, чтобы помочь охладить отношения, которые в последние годы стали напряженными из-за роста напряженности в контексте Тайваня и наращивания китайской военной мощи в Южно-Китайском море.

Последний раз Байден и Си встречались в 2022 году на полях саммита G20 на индонезийском курортном острове Бали.

Министр торговли США Джина Раймондо, госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен и посланник Байдена по вопросам климата Джон Керри в этом году посетили Китай, стремясь сгладить отношения и обеспечить дальнейшее общение.

Ранее сообщалось, что неоднозначная позиция Китая касательно вторжения России в Украину оттолкнула большинство европейских стран от идеи сотрудничества с Пекином. В частности, лидеры стран Европы отказались посещать китайский саммит по инфраструктурной инициативе "Один пояс – один путь".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Китая Си Цзиньпин якобы лично предостерегал кремлевского диктатора Владимира Путина от использования ядерного оружия против Украины. Это свидетельствует об обеспокоенности Пекина войной России в Украине, даже несмотря на "молчаливую поддержку" Москвы.

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