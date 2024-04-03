Байден лично предостерег Си Цзиньпина от поддержки России: детали разговора

Президент США Джо Байден провел во вторник, 2 апреля, телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсудили ряд важных вопросов, в частности, использование своих рычагов для уменьшения масштабов конфронтации на Ближнем Востоке и в Украине. Байден лично предостерег Си воздержаться от поддержки оборонно-промышленной базы России.

Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби. Его цитирует издание Financial Review.

Эти переговоры были первым разговором Джо Байдена и Си Цзиньпина после саммита в ноябре в Калифорнии, когда они провели четырехчасовую встречу, которая имела целью предотвратить перерастание напряженности в конфликт между крупнейшими экономиками мира. Сегодняшний разговор должен был продемонстрировать возврат к регулярному диалогу между главами двух государств.

"Цель телефонного звонка заключалась в том, чтобы продолжить усилия в контексте встречи двух лидеров в Вудсайде, штат Калифорния, в ноябре прошлого года", – отметил советник Белого дома.

По словам Джона Кирби, два лидера провели "конструктивную дискуссию" по ряду тем, она была откровенной и длилась 1 час 45 минут.

Стороны обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы. Речь шла, в частности, о борьбе с наркотиками, поддержании постоянной военной связи, угрозе ИИ, ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, а также о войне России против Украины.

"Байден выразил обеспокоенность в связи с поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России и ее влияния на европейскую и трансатлантическую безопасность", – отметил Кирби.

В Белом доме также подчеркнули, что Байден и Си договорились продолжать общение в любой момент, когда возникнет необходимость.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно США снова предостерегли Китай от попыток помочь России в войне против Украины. По словам спикера внешнедипломатического ведомства США Мэтью Миллера, администрация президента Байдена четко объяснила Пекину, чтобы он не предпринимал никаких шагов, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине.

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