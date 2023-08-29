Поскольку Байден с Трампом остаются самыми вероятными кандидатами на будущую президентскую каденцию в Соединённых Штатах, есть смысл проанализировать соответствующую статистику, касающуюся именно их.

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Начну с возраста. Преимущество Трампа — моложе соперника примерно на 3 с половиной года — не столь принципиально, поскольку любой из них, снова став американским президентом, вступит второй раз в эту должность в более зрелом возрасте, чем начинали второй срок все их предшественники, включая, в том числе, и Рейгана: тот стал второй раз президентом моложе 74 лет, Трампу же в соответствующую дату будет 78 лет и 7 месяцев, а Байдену — 82 года и 2 месяца. То есть любой станет рекордсменом.

Кстати, напомню, что, начиная с Форда, ни один из бывших президентов США не покидал этот мир моложе 93 лет: например, ныне здравствующему Картеру — 98. Так что из их возраста, переводя его в привычные нам цифры, лет 20 можно смело вычитать — с учётом достижений американской медицины, каковая с бывшими президентами старается, как и с действующими, особенно.

Идём далее.

Ни один из президентов США не вступал в эту должность (ни первый, ни второй раз) находясь под следствием и/или арестом. Тут Трамп, если победит, станет первым: суды так быстро не закончатся, тем более безрезультатно.

Ни один президент-республиканец за всю американскую историю не был президентом с перерывом — уж если уходил, то не возвращался. Так что Трампу и тут предстоит в случае победы войти в историю.

Если же говорить вообще о возвращении на президентский пост после перерыва, то здесь единственный случай — Кливленд (с вышедшей из обращения купюры $1000), но он был демократ и случился этот единственный раз в 1893-м году, а в 20-м и 21-м веках таких случаев не было.

Тот же Кливленд был ПОЧТИ последним из президентов-демократов, кто, уже будучи президентом и повторно идя на выборы, их проигрывал, — да и то после перерыва (см. выше) президентом он таки снова стал.

А вот в 20-м и 21-м веках такой случай у демократов был всего один: действующий на момент выборов президент (будущий долгожитель) Картер проиграл эти выборы, идя на второй срок. Но он в том уникальном для президентов-демократов случае проиграл тогда не кому-нибудь, а великому Рейгану. Во всех остальных случаях демократы-президенты, переизбираясь, всегда побеждали.

То есть как ни крути, а статистика — однозначно за Байдена. И что же из этого следует? Да ничего. Просто статистика.