Байден и Макрон поддержали передачу прибыли от замороженных активов РФ в пользу Украины

После церемонии, посвященной 80-летию высадки войск в Нормандии, президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон провели переговоры. В ходе встречи говорили два лидера, в том числе, об Украине и о важности продолжения помощи украинскому народу, защищающемуся от полномасштабной агрессии РФ.

Среди достигнутых договоренностей – поддержка использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден и Макрон, как отмечено в релизе, решительно осудили войну России против Украины и вновь подчеркнули, что не признают попыток РФ аннексировать суверенную территорию Украины в нарушение международного права и устава ООН.

Кроме того, обоих лидеров беспокоит "безответственная ядерная риторика России и игнорирование режимов контроля над вооружениями", которые они назвали неприемлемыми.

На этом фоне и Франция, и США еще раз подтвердили свою неизменную поддержку права Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и засвидетельствовали намерения и в дальнейшем оказывать ей "политическую, безопасность, гуманитарную и экономическую помощь".

"Соединенные Штаты и Франция подтверждают свою поддержку всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира, основывающегося на принципах международного права, и будут продолжать сотрудничать с партнерами и союзниками для координации усилий по оказанию помощи, чтобы позволить Украине полностью реализовать свое право на самооборону, как указано в статье 51 Устава ООН", – говорится в релизе Белого дома.

В то же время и Байден, и Макрон сошлись на том, что поддержку Украины необходимо усиливать, ведь на карту поставлена евроатлантическая безопасность в целом. В ходе переговоров лидеры США и Франции решили активизировать работу "артиллерийской коалиции" для поддержки украинской армии как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. А также объявили о поддержке передачи прибыли от российских активов на Западе на нужды Украины.

"Франция и Соединенные Штаты являются сопредседателями артиллерийской коалиции в Контактной группе по обороне Украины и намерены сделать новые шаги для оказания необходимой поддержки Украине на текущем этапе и в долгосрочной перспективе. Франция и Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости развеять любое ошибочное представление о том, что время на стороне России; президенты обязуются поддерживать усилия в рамках Европейского Союза и Большой семерки, направленные на направление чрезвычайных доходов от обездвиженных российских суверенных активов в пользу Украины в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами и процессами принятия решений" , – указано в релизе.

В то же время, два лидера обеспокоены тем, что Россия получает вооружение от Ирана и Северной Кореи. Беспокоит их и сотрудничество РФ с Китаем и несколькими другими странами, которые поставляют России материалы и компоненты двойного назначения для военной промышленности и восстановления российской оборонно-промышленной базы, а затем – для продолжения войны против Украины.

"Соединенные Штаты и Франция поддерживают действия по ограничению доступа к финансовым системам США и Франции для тех, кто участвует в такой помощи", – говорится в сообщении.

В то же время, согласно заявлению по итогам переговоров, Франция и Соединенные Штаты разделяют совместное обязательство поддерживать работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по выявлению и документированию нарушений прав человека и международного гуманитарного права российскими войсками.

"Соединенные Штаты и Франция остаются привержены смягчению трагических гуманитарных последствий и последствий войны для прав человека, а также ее влиянию на глобальную продовольственную безопасность, энергетику, ядерную безопасность и безопасность, а также окружающую среду", – отметила американская сторона.

Напомним, 7 июня Байден встретился с Зеленским и объявил о новом пакете оружия для Украины на 225 млн. долларов. В него войдут, в частности, снаряды для ПВО HAWK, ЗРК Stinger и РСЗО HIMARS, а также 155-мм гаубицы; 81-мм минометные системы; бронетранспортеры M113; прицепы для перевозки тяжелой техники; прибрежные и речные патрульные катера и многое другое.