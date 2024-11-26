Байден и Макрон объявят о перемирии между Израилем и 'Хезболлой' – Reuters

Ожидается, что о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" в Ливане объявят президент США Джо Байден и лидер Франции Эммануэль Макрон. Это может произойти в ближайшее время.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Ливане. В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что стороны близки к достижению договоренности о перемирии, однако "ничего не сделано, пока не сделано все".

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что разногласия между двумя сторонами значительно сократились, но им все еще нужно предпринять определенные шаги, чтобы достичь соглашения.

"Часто последние этапы соглашения являются самыми сложными, потому что самые сложные вопросы остаются на исходе. Мы делаем все, что можем", – сказал он.

Во Франции сообщили, что переговоры о прекращении огня достигли значительного прогресса.

"Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказался комментировать сообщения о том, что Израиль и Ливан согласовали текст соглашения. Но высокопоставленный израильский чиновник сказал Reuters, что на заседании кабинета министров во вторник планировалось одобрить текст", – говорится в статье.

Между тем посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что Израиль сохранит возможность нанести удар по южному Ливану при достижении любого соглашения. Ливан ранее возражал против формулировки, которая предоставила бы Израилю такое право.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль и "Хезболла" приблизились к соглашению о прекращении огня. Источники утверждали, что израильское правительство будет якобы голосовать за соглашение о прекращении огня в Ливане во вторник, 26 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 23 ноября Армия обороны Израиля нанесла очередной авиаудар по ливанской столице Бейруту. Целью этой атаки мог быть новый главарь террористической организации "Хезболла" Наим Касе или высокопоставленный офицер "Хезболла" Талал Хамия.

– После этого "Хезболла" в очередной раз ударила ракетами по Тель-Авиву, в результате чего пострадали среди гражданских. Также были разрушены дома.

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