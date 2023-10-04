Байден анонсировал 'большую речь' по Украине: подробности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готовит "большую речь", в основном, посвященную вопросу продолжения поставок вооружения Украине. Он обеспокоен процессами, которые в последнее время происходят в Конгрессе, что может нарушить существующий порядок оснащения украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в Вашингтоне на Х (ранее Twitter). Журналисты обратились к Байдену, чтобы уточнить влияние после отстранения бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти на перспективы увеличения финансирования со стороны Конгресса.

"Меня это действительно беспокоит. Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената, а также обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины", – заметил американский лидер.

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По словам Байдена, существует способ найти финансирование для долгосрочной помощи Киеву, но предварительно не стал раскрывать подробности.

Напомним, спикера Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Кевина Маккарти накануне досрочно уволили с должности. Это первый подобный случай в истории Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Байден провел онлайн-переговоры с 11 партнерами по оказанию военной поддержки Украине. Он заручился поддержкой представителей ведущих государств, поскольку перспектива поступлений новых пакетов от Соединенных Штатов может иметь некоторые препятствия на фоне грядущих выборов в США.

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