Азербайджан заявив про новий напад у Карабасі: Вірменія спростувала
У Нагірному Карабасі 27 грудня незаконне вірменське озброєне угрупування напало на підрозділ Збройних сил Азербайджану. Внаслідок одного військовослужбовця було вбито, ще один отримав поранення.
Напад трапився приблизно о 15:30 у напрямку села Агдам (Акаку) Ходжавендського району. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Азербайджану, зі свого боку у Вірменії ці заяви спростовують.
"Внаслідок нападу загинув солдат ВС Азербайджану Ганбарі Ельміра Раїл оглу, а солдат Алієв Емін Сулейман оглу отримав поранення", – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, напад скоїла група із шести осіб. Проте внаслідок вжитих заходів "усіх членів вірменського незаконного збройного угруповання було знищено".
В азербайджанському Міноборони заявили, що Збройні сили країни готові вжити рішучих заходів, якщо подібні напади на їхніх військових у невизнаній республіці Нагірний Карабах повторюватимуться.
Водночас Міноборони Вірменії у ніч на 28 грудня спростувало повідомлення про збройний конфлікт у Гадрутському (Ходжавендському) районі в Нагірному Карабасі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Низка азербайджанських ЗМІ інформує про відновлення боїв між вірменськими та азербайджанськими військовослужбовцями поблизу села Тог Гадрутського району. Повідомляється про загиблих і поранених із обох сторін. Нагадаємо, що село Тог перебуває під повним контролем азербайджанських ВС", – заявили в пресслужбі вірменського військового відомства.
Там зазначили, нібито Армія оборони невизнаного Нагірного Карабаху "строго дотримується режиму припинення вогню".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Після цього в Єревані спалахнули протести і почалися погроми. Документ набув чинності о 01:00 (з опівночі за київським часом) 10 листопада.
12 грудня Вірменія заявила, нібито військові Азербайджану відновили наступальні дії на півдні Нагірного Карабаху. Водночас в Азербайджані запевнили, що "адекватні заходи" було вжито у відповідь на провокацію вірменських військових.
14 грудня Азербайджан і Вірменія почали масштабний обмін полоненими і заручниками за принципом "всіх на всіх".