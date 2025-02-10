Азербайджан запретил въезд одиозному депутату Госдумы РФ: в чем причина

Россиянин Николай Валуев, бывший боксер и нынешний депутат госдумы РФ, стал персоной нон-грата для Азербайджана. Причина – его оскорбительные высказывания после того, как Баку прекратил работу "Россотрудничества" и закрыл "Русский дом".

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Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики 10 января сообщило на своем сайте: "Оскорбительные заявления в адрес Азербайджана и нашего народа со стороны первого заместителя председателя комитета по туризму государственной думы федерального собрания Российской Федерации Николая Валуева, его угрожающие высказывания в адрес нашей страны абсолютно неприемлемы".

Россиянин, возмутившись ликвидацией "Россотрудничества" (российского информационно-культурного центра) в Азербайджане, призвал депортировать азербайджанскую диаспору из РФ, отобрать у нее бизнес и активы, а также ввести визовый режим.

В азербайджанском МИД отметили, что Валуев – не единственный российский депутат в "черном списке". В него также внесены Константин Затулин и Виталий Милонов (все они представляют правящую партию "Единая Россия").

Валуев отреагировал на решение Баку. В комментарии пропагандистам он сказал, что удивлен и якобы не понимает, почему это произошло. Но он утверждает, что не расстроен и не будет оспаривать введенные против него ограничения.

Напомним: 3 февраля Азербайджан проинформировал Россию о прекращении деятельности организации "Россотрудничество" в стране и закрытии его представительства "Русский дом".

Дело в том, что последний "не зарегистрирован как юридическое лицо, и организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана". Незадолго до этого журналисты Baku.tv опубликовали репортаж о работе "Русского дома", обвинив его сотрудников в недружественной и даже шпионской деятельности.

Кстати, этот репортаж вышел в эфир спустя несколько недель после крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау (Казахстан). Этот борт, скорее всего, был подбит российской ПВО.

Как писал OBOZ.UA, в Баку формируют доказательную базу, готовясь к обращению в международный суд с иском против России в связи с катастрофой самолета AZAL 25 декабря прошлого года.

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