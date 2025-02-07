Азербайджан сообщил Москве о закрытии 'Русского дома' в Баку: названа причина

Азербайджан заявил, что прекращает деятельность на своей территории российского информационно-культурного центра "Русский дом". Баку направило Москве официальное уведомление.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана в четверг, 6 февраля. Как известно, "Русский дом" – это проект Россотрудничества, которое возглавляет Евгений Примаков, находящийся под санкциями Европейского союза.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве сказали, что причина в том, что "Русский дом" не зарегистрирован в стране как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана.

Власти направили Москве официальную ноту о прекращении на своей территории деятельности Россотрудничества.

В то же время издание Report с ссылкой на источники пишет, что Азербайджан продолжает последовательный курс по защите своих национальных интересов и демонстрирует, что не намерен терпеть внешнее вмешательство в свои внутренние дела вне зависимости от того, откуда оно исходит.

Отмечается также, что аналогичное решение было ранее принято в отношении американского агентства USAID.

Ранее сообщалось, что одном из азербайджанских телеканалов в январе вышел репортаж о том, что под прикрытием Русского дома в Баку работают российские спецслужбы. Это заявление возмутило Москву, но тогда дальше дело не пошло.

Как сообщал OBOZ.UA, Азербайджан формирует доказательную базу, готовясь к обращению в международный суд с иском против России в связи с катастрофой самолета AZAL 25 декабря прошлого года. Этот пассажирский борт, вероятно, был подбит ПВО РФ над российской территорией и упал в городе Актау в Казахстане.

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