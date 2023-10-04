Азербайджан задержал трех экс-президентов Нагорного Карабаха: их будут судить за сепаратизм – BBC

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала трех экс-президентов Нагорного Карабаха. Бывших чиновников обвиняют в сепаратизме.

Об этом сообщает BBC. Речь идет об Аркадие Гукасяне, который управлял с 1997 по 2007 годы, Бако Саакяне (2007-2020), Араике Арутюняне 2020-2023 годы правления.

Также задержан бывший спикер парламента республики Давид Ишханян.

По данным азербайджанских СМИ, бывшие лидеры уже доставлены в Баку. Против них возбуждены уголовные дела.

Кроме того, на прошлой неделе в Лачинском коридоре был задержан экс-премьер-министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

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А именно – финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных формирований и незаконном пересечении государственной границы.

Как известно, Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян. Эта капитуляция стала результатом сентябрьской антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Азербайджане взяли под стражу гражданина Армении Рубена Варданяна, бывшего "госминистра" непризнанного Нагорного Карабаха. В этот же день "экс-министр иностранных дел" так называемого Арцаха Давид Бабаян сообщил о решении сдаться властям Азербайджана добровольно.

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