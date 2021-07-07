Мышь попыталась разгрызть глаз спящей девушке в Австралии

Жительница Нового Южного Уэльса ночью проснулась в тот момент, когда крыса уселась на ее лицо и пробовала разгрызть ее глаз. Женщину в срочном порядке пришлось госпитализировать в больницу.

Об инциденте сообщили в TheTimesNowNews.com. В Австралии резко выросло число грызунов и сотни, а то и тысячи мышей и крыс стали без страха появляться в жилых домах, больницах, школах, офисах Нового Южного Уэльса. Более того, ночью они пробираются в спальные помещения и вылазят на спящих людей (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Издание рассказало о ряде случаев, которые произошли с австралийцами, на которых напали грызуны. Кроме женщины, которой мыша попыталась погрызть лицо, мужчина на другой ферме в 250 милях от Сиднея проснулся от того, что грызун катился по его лицу.

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"Я понял, что происходит и мои волосы стали дыбом. Я выскочил из постели. Всю оставшуюся ночь я не спал ни секунды - пока не поймал мышь в ловушку под кроватью", – рассказал журналистам фермер.

Власти региона заявили, что они встревожены наплывом грызунов, более того, их нашествие уже привело к многомиллионным потерям в аграрном секторе. Так, мыши уничтожили множество посевов и испортили сельскохозяйственное оборудование. В результате правительству пришлось выпустить "спасательный пакет" для АПК стоимостью 50 миллионов долларов.

Из-за "мышиного" кризиса, Австралия уже обратилась к Индии с просьбой продать 5000 литров бромадиолона –запрещенного яда, которым уничтожают грызунов, но также, который является достаточно токсичным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов Киева покупатели заметили крысу на полке с хлебом.