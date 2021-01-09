Авіакатастрофа в Індонезії: з'явилися кадри з аеропорту, куди прямував Boeing

У мережі з'явилося відео з аеропорту Понтіанака (Індонезія), куди прямував зниклий після вильоту з Джакарти Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air.

Там почали збиратися родичі пасажирів рейсу і був організований кризовий центр (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вони чекають інформації від офіційних осіб про деталі катастрофи і жертв, проте Sriwijaya Air заявила, що ще збирає докладні дані про рейс, перш ніж зробити більш повну заяву.

За офіційною інформацією, на борту Boeing перебували 65 осіб – 53 пасажири і 12 членів екіпажу. Серед них семеро дітей і троє немовлят.

За даними Flightradar24, вік літака становив 27 років, а в момент вильоту в аеропорту йшов дощ.

Нагадаємо: Boeing 737-500 вилетів зі столиці Індонезії Джакарти вдень 9 січня і прямував у Понтіак. Через кілька хвилин після зльоту, зв'язок із ним зник. Літак зазнав аварії – він упав у Яванське море. Усі подробиці трагедії, а також інформація про жертв, уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на борту літака авіакомпанії Sriwijaya Air, з яким було втрачено зв'язок після вильоту з аеропорту Джакарти (Індонезія), перебувало 65 осіб.